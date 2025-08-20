반도체 핵심소재 기업 일본 TOK, 평택공장 착공…내년 7월 준공

이미지 확대하기

▲ TOK첨단재료㈜ 평택 공장 착공식

반도체 핵심 소재 분야의 세계적 기업인 일본 도쿄오카공업(TOK)이 오늘(20일) 경기 평택시 포승(BIX) 산업단지에서 착공식을 열고 제조 공장 건립에 들어갔습니다.TOK첨단재료㈜는 1천10억 원을 투자해 포승 산단 5만5천여㎡에 내년 7월까지 고순도 화학제품·포토레지스트 제조 시설을 건립할 예정입니다.'포토레지스트'는 실리콘 웨이퍼에 회로를 그리는 데 사용되는 반도체 핵심 소재입니다.TOK는 삼성전자, SK하이닉스, TSMC, 인텔 등에 납품하는 세계 시장 점유율 1위의 포토레지스트 생산기업으로, TOK첨단재료는 TOK의 한국 법인입니다.TOK첨단재료 평택 공장 건립은 2023년 4월 김동연 지사가 일본 가나가와현 TOK 본사를 직접 방문해 투자협약을 체결한 데 따른 후속 조치 차원에서 이뤄졌습니다.서해안 관문인 포승지역에 TOK 제조시설이 들어서면 삼성전자나 SK하이닉스 등 국내 글로벌 반도체 기업의 반도체 핵심 소재 자급률이 높아질 것으로 경기도는 전망했습니다.김동연 지사는 "TOK 제조시설 착공으로 경기도를 반도체 국제허브로 만드는 중요한 결실을 보게 됐다"며 "반도체 핵심 소재의 안정적 생산 기반 확보를 통해 공급망 안정과 기술 자립도 향상을 이룰 수 있을 것으로 기대된다"고 말했습니다.이어 "타네이치 노리아키 TOK 대표께서 평택 1공장에 이어 2공장 건립 계획을 언급하셨는데 경기도나 평택시는 적극적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "취임 이후 100조 이상 투자유치를 약속했는데 현재 91조를 달성했고 약 두 달 뒤면 목표를 달성할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.착공식에는 김 지사를 비롯해 정장선 평택시장, 노리아키 TOK대표, 김기태 TOK첨단재료㈜ 대표, SK하이닉스와 삼성물산 관계자 등 100여명이 참석했습니다.이날 김 지사의 TOK 평택 공장 착공식 참석은 오는 10월까지 이어지는 '민생경제 현장투어'의 첫 번째 일정으로 진행됐습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)