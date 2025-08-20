[글로벌D리포트] 미 이민국 "SNS로 반미 활동 심사…이민은 특혜"

도널드 트럼프 미국 행정부가 비자와 영주권 심사 과정에서 신청자의 소셜미디어를 살펴보고 반미 성향이 있는지 확인할 계획입니다.



미 국토안보부 산하 이민국(USCIS)은 '이민국 정책 매뉴얼'을 개정해 이런 내용을 담은 지침을 심사 담당자들에게 보냈습니다.



이민국은 미국에 거주하려거나, 시민권을 받으려는 신청자를 대상으로 소셜미디어 게시물을 심사 대상으로 포함해 "미국에 반하는(anti-American)" 견해가 있는지를 찾아내게 됩니다.



매슈 트래게서 이민국 대변인은 "미국을 증오하고, 반미 이념을 가진 이들에게 미국의 특혜가 돌아가서는 안 된다"면서 "미국에서 거주, 취업을 포함한 이민 특혜는 권리가 아니며, 특권으로 남아 있어야 한다"고 말했습니다.



다만, 이민국이 언급한 반미 견해가 어떤 것인지 구체적으로 알려지지는 않았습니다.



월스트리트저널과 AFP는 이번 조치가 1952년 제정된 이민·국적법에 근거를 두고 있다며, 이 법의 반미 이념은 공산주의자를 겨냥했던 것이라고 지적했습니다.



앞서 이민국은 지난 15일 시민권 취득 요건 중 도덕성 검증 항목을 추가해 신청자들의 교육 수준과 납세 현황, 교통 법규 위반 여부 등까지 심사하겠다고 발표했습니다.



이를 놓고 일각에서는 도덕성 심사에 객관적 기준이 부족할 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다.



올해 유학생을 포함해 비자가 취소된 외국인은 4만 명으로 전임 바이든 행정부 시절 같은 기간 취소된 비자 1만 6천 건을 훌쩍 뛰어넘었습니다.



