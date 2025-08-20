'마이데이터' 확대 관련 한경협 "정보·기업 기밀 유출 우려"

▲ 한경협 '마이데이터 전분야 확대 영향과 과제' 세미나

정부가 추진하는 마이데이터의 본인 전송 요구권 확대가 국내 데이터 산업에 대한 투자 위축과 성장 저하를 초래하고, 기업 기밀 유출을 야기할 수 있다는 우려가 제기됐습니다.한국경제인협회(한경협)는 오늘(20일) 한국인터넷기업협회와 함께 '마이데이터 전 분야 확대의 영향과 과제' 세미나를 열었습니다.마이데이터는 기업이 소비자에게 서비스를 제공하는 과정에서 축적한 개인정보를 소비자가 원하는 곳으로 이전할 수 있도록 해주는 개인정보보호법상 제도로, 정부는 시행령 개정을 통해 마이데이터 본인 전송 요구권 확대를 추진 중입니다.김창범 한경협 상근부회장은 개회사에서 "마이데이터를 적용하는 산업을 확대하는 과정에서 개인이 원하지 않는 정보가 유출되고, 기업이 쌓아온 영업기밀이 유출될 수 있다"며 "이러한 부작용이 최소화할 수 있도록 충분한 준비기간을 가질 필요가 있다"고 밝혔습니다.주제 발표를 맡은 김현경 서울과학기술대 IT정책전문대학원 교수는 시행령 개정에 따른 정보의 남용 및 유출 가능성을 지적하며 개정 전 보완책 마련이 시급하다고 강조했습니다."이번 개정은 본인 전송 요구권을 전 산업으로 확대해 사실상 모든 기업을 전송의무자로 만들고 있다"며 "개인정보는 대리인을 통해 집중적으로 수집·관리하는 구조는 대규모 유출과 보안 사고의 위험을 높이고, 민감정보가 해외로 이전되거나 상업적으로 남용될 가능성을 키운다"고 주장했습니다.이어 "스타트업과 중소기업은 막대한 전송 비용과 기술 부담으로 경쟁력이 약화할 수 있는 만큼 제도 시행 전 충분한 보완책이 마련되어야 한다"고 덧붙였습니다.김 교수는 마이데이터 관리와 관련, 영업비밀보호법, 저작권법 등 타법과의 상충 문제에 대해서도 고민해야 한다고 조언했습니다.이어 김민호 성균관대 법학전문대학원 교수가 좌장을 맡은 종합 토론에서는 이러한 문제점을 해결할 보완책을 중심으로 논의가 진행됐습니다.정신동 한국외국어대 법학전문대학원 교수는 "시행령 개정안에 따라 본인 전송 요구권이 현실화하면 의도하지 않은 유출 문제가 발생할 것"이라며 "오늘날 디지털 환경에서 소비자들은 과잉 전송 요구를 가볍게 승인하고 후회할 가능성이 높기 때문"이라고 설명했습니다.김용희 선문대 경영학과 교수는 "전 산업 마이데이터 확대는 대규모 비용을 수반하므로 시장 혼란을 겪지 않기 위해서는 정밀한 설계가 필수"라며 "개인정보 남용 방지 장치와 영업비밀 보호 등 합리적 예외를 명문화해야 한다"고 제안했습니다.김법연 고려대학교 정보보호대학원 교수는 "마이데이터가 합리적으로 운영되기 위해서는 정보 주체 권익 보호를 위한 데이터 안전 준칙, 정보 주체 권리행사의 효과성과 가능성, 보안 위협에 대한 대응책, 개인정보처리자의 수용가능성 등에 대한 준비가 전제돼야 한다"고 당부했습니다.(사진=한경협 제공, 연합뉴스)