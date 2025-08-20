뉴스

SH, 국민임대주택 1,614세대 모집…세곡·강일·마곡 등 대상

김덕현 기자
작성 2025.08.20 15:40 조회수
서울주택도시개발공사(SH)는 국민임대주택 1,614세대의 입주자를 모집한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

모집 공고문은 이날 오후 4시부터 SH 누리집에서 확인할 수 있습니다.

이번 공급은 세곡·강일·마곡 등 23개 지구와 고덕온빛채·위례포레샤인 등 14개 단지의 잔여 공가 303세대 및 예비 입주자 1,311세대가 대상입니다.

면적별 평균 보증금·임대료는 ▲전용 39㎡ 이하 보증금 약 3천만 원·임대료 약 25만 원 ▲전용 49㎡ 이하 보증금 약 5천만 원·임대료 약 33만 원 ▲전용 59㎡ 이하 보증금 약 6천만 원·임대료 약 38만 원입니다.

일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일 현재 서울시에 거주하는 무주택 세대 구성원으로서 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 70% 이하, 세대 총자산 3억 3,700만 원 이하, 세대 보유 자동차 가액 3,803만 원 이하인 경우입니다.

상계장암지구는 거주지 조건이 별도로, 2023년 3월 28일 이후 출생 자녀(태아·입양 포함)가 있으면 소득·자산 요건이 10∼20%포인트 가산 적용됩니다.

전용 50㎡ 미만 주택은 경쟁 시 가구당 월 평균 소득 50% 이하인 자를 우선 선정합니다.

1순위 조건은 해당 자치구 및 연접 구 거주 여부입니다.

전용 50㎡ 이상 주택은 주택청약종합저축 납입 횟수에 따라 순위가 결정되고, 1순위 조건은 주택청약종합저축 24회 이상 납입 시 충족할 수 있습니다.

선순위 대상자 인터넷 청약 신청은 9월 2∼5일 진행됩니다.

장애인, 고령자 등 인터넷 사용이 어려운 청약자는 9월 3∼5일 SH 본사 2층 대강당에서 방문 신청도 가능합니다.

후순위는 9월 17일 인터넷 신청만 받고, 선순위 신청자 수가 모집 세대의 200%를 초과할 경우 진행하지 않습니다.

서류 심사 대상자는 10월 13일, 당첨자는 내년 2월 19일 각각 발표합니다.

입주는 내년 3월 이후 가능합니다.

단지 배치도와 평면도 등을 담은 전자 팸플릿과 상세 청약 일정 등은 SH 누리집에서 확인할 수 있습니다.

(사진=SH 제공, 연합뉴스)
