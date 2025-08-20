뉴스

중대재해 발생 기업, 공공 공사 참여 제한한다

정부가 중대재해 발생 기업의 공공 공사 참여를 제한하고, 입·낙찰 심사에서 안전 평가 비중을 높이는 방향으로 국가계약제도를 손질합니다.

기획재정부 임기근 2차관은 조달정책심의위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 '국가계약제도 개선 방안'을 심의·의결했습니다.

최근 연이은 중대 사고에 대응해 공공부문이 안전 강화를 선도하겠다는 취지입니다.

또 공공공사의 낙찰 평가 과정에서 '중대재해 위반' 항목을 감점 요인으로 신설합니다.

---

이태원 참사 이후 우울증을 앓던 소방대원이 실종된 지 10일 만에 숨진 채 발견됐습니다.

오늘(20일) 낮 12시 30분쯤 경기도 시흥시 금이동 수도권 제1순환고속도로 인근 교각 아래에서 모 소방서 소속 30살 A 씨가 숨져 있는 것을 경찰관이 발견했습니다.

A 씨의 시신은 부패가 진행된 상태였던 것으로 전해졌습니다.

타살 혐의점이 있는지는 알려지지 않은 가운데 경찰은 A 씨의 시신을 수습하고 자세한 사망 경위를 조사할 방침입니다.

---

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 열풍으로 세계의 주목을 받는 서울이 4년 연속 글로벌 MZ세대에게 가장 사랑받는 도시로 꼽혔습니다.

서울시와 서울관광재단은 '2025 더 트래지스 어워드에서 서울이 MZ세대에게 '가장 사랑받는 도시상'을 받았다고 밝혔습니다.

2위는 아일랜드 더블린, 3위는 홍콩, 4위는 영국 런던이었습니다.
