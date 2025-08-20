10시간 물속에서 "놀랍다"…'평균 70세' 한국 노장들

<오! 클릭> 마지막 검색어는 '제주 해녀 잠수 능력은 인류 최강'입니다.



최근 스코틀랜드 연구진이 우리나라 제주의 해녀가 북극곰을 넘어서는 잠수 능력을 가졌다는 사실을 밝혀냈다고 합니다.



연구진은 제주 해녀 7명의 실제 조업을 관찰하며 잠수 행동과 생리적 반응을 측정한 결과를 국제학술지 '커런트 바이올로지'에 공개했는데요.



1천786회 이상의 잠수 기록을 분석해 보니 해녀들은 하루 평균 255분, 최대 636분을 물속에서 보내는 것으로 나타났습니다.



이는 반수생 포유류를 능가하는 수중 체류 능력이라고 설명했습니다.



놀라운 점은 이런 해녀들의 평균 연령이 70세라는 사실인데요.



일반적으로 포유류는 잠수할 때 산소를 아끼기 위해 심박수를 낮추고 뇌와 근육으로 가는 혈류를 최소화하는데, 해녀들은 정반대의 결과를 보여 이들이 잠수에 유리하도록 일반인과는 다른 유전적 변이를 지니고 있는 것이 나타났습니다.



누리꾼들은 "위대한 제주 해녀들" "제주 해녀 초인적 잠수 능력, 유전자부터 달랐다" "어쩌면 수명의 비밀을 푸는 열쇠가 될지도" 등의 반응을 보였습니다.