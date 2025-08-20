털 빠진 채 울퉁불퉁…"만지지 마라" 길거리서 '불쑥'

최근 캐나다와 미국에서 기괴한 모습을 한 다람쥐가 잇따라 목격되고 있습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '온몸 종양으로 뒤덮인 '좀비 다람쥐''입니다.



분명 다람쥐가 맞는데 머리와 몸통 부위에 문제가 있어 보입니다.



이런 모습 때문에 '좀비 다람쥐'라고도 불리는데요.



현지 당국은 이 현상의 원인을 레포리폭스 바이러스에 의한 '다람쥐 섬유종증'으로 보고 있습니다.



2023년 미국에서 처음 발견된 이후 올여름 미국과 캐나다에서 많이 보고되고 있는데요.



이는 회색 다람쥐에게 흔한 피부 질환으로 피부와 머리, 사지에 양성 종양을 유발하는 것이 특징이라고 합니다.



대부분 약물 치료 없이도 자연 치유되는데, 종종 내부 장기에까지 영향을 미쳐 다람쥐가 죽는 경우도 있다고 하네요.



당국은 사람이나 반려동물, 기타 야생동물에게 전염되는 건 아니지만, 시민들에게 감염된 다람쥐를 발견하더라도 접근하거나 접촉하지 말 것을 당부했습니다.



누리꾼들은 "눈앞에서 봤으면 도망갔을 법한 모습" "차라리 AI로 만든 거였으면 좋겠네" "요즘 토끼에 다람쥐에, 심상치 않은 징조 같다" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 엑스 theREALhotdoggity · The Facts Dude · Wienerdogwifi · octo23 · Lauren Capece)