뉴스

고속도로 유턴에 '쾅'…숨지자 "불법 이민자 보호 탓"

SBS 뉴스
작성 2025.08.20 17:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
SNS를 통해 오늘(20일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.

미국에서 불법 이민자들이 몰던 대형 트럭이 큰 사고를 냈습니다.

<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '미국 불법 이민자들의 불법 유턴'입니다.

한 대형 트럭이 플로리다주 고속도로를 달리고 있습니다.

그런데 운전자가 갑자기 불법 유턴을 시도합니다.

급하게 불법 유턴을 하는 바람에 뒤따라오던 검은색 승합차가 속도를 줄이지 못하고 트럭 화물칸과 충돌하고 말았습니다.

운전석 블랙박스에 충돌하는 승합차의 모습도 찍혔는데요.

승합차에 있던 탑승자 세 명 모두 숨진 것으로 전해졌습니다.

운전자는 지난 2018년 미국과 멕시코 국경을 넘어 온 불법 이민자로, 상업용 운전면허를 취득한 상태였는데요.

사고 이후 당국이 운전자를 차량 과실치사 혐의로 기소한 것으로 전해진 가운데, 현지에선 불법 이민자를 보호하는 정책 때문에 선량한 시민이 계속 위험에 처하고 있다는 목소리가 쏟아지고 있습니다.

누리꾼들은 "말도 안 되는 비극이다" "트럼프 정부의 불법 이민 단속을 지지하는 이유" "이런 게 과연 미국만의 문제일까" 등의 다양한 반응을 보였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지