고속도로 유턴에 '쾅'…숨지자 "불법 이민자 보호 탓"

SNS를 통해 오늘(20일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



미국에서 불법 이민자들이 몰던 대형 트럭이 큰 사고를 냈습니다.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '미국 불법 이민자들의 불법 유턴'입니다.



한 대형 트럭이 플로리다주 고속도로를 달리고 있습니다.



그런데 운전자가 갑자기 불법 유턴을 시도합니다.



급하게 불법 유턴을 하는 바람에 뒤따라오던 검은색 승합차가 속도를 줄이지 못하고 트럭 화물칸과 충돌하고 말았습니다.



운전석 블랙박스에 충돌하는 승합차의 모습도 찍혔는데요.



승합차에 있던 탑승자 세 명 모두 숨진 것으로 전해졌습니다.



운전자는 지난 2018년 미국과 멕시코 국경을 넘어 온 불법 이민자로, 상업용 운전면허를 취득한 상태였는데요.



사고 이후 당국이 운전자를 차량 과실치사 혐의로 기소한 것으로 전해진 가운데, 현지에선 불법 이민자를 보호하는 정책 때문에 선량한 시민이 계속 위험에 처하고 있다는 목소리가 쏟아지고 있습니다.



누리꾼들은 "말도 안 되는 비극이다" "트럼프 정부의 불법 이민 단속을 지지하는 이유" "이런 게 과연 미국만의 문제일까" 등의 다양한 반응을 보였습니다.