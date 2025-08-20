카드 더 쓰면 최대 30만 원 환급…실적서 빠지는 소비는

<앵커>



정부가 소비 촉진을 위해서 다음 달부터 11월까지 카드 사용액의 일정 금액을 환급해 줍니다. 작년 월평균 카드 소비액보다 더 많이 쓰면 증가분의 20%, 최대 30만 원을 돌려준다는 건데요.



중소벤처기업부가 총 1조 3천200억 원 규모의 민생회복 지원 사업인 '상생페이백' 시행 계획을 발표했습니다.



올해 9~11월까지 카드 소비액을 지난해 월평균 카드 소비액과 비교해 카드 소비액이 늘어난 경우, 증가한 액수 가운데 20%를 월 최대 10만 원씩, 총 30만 원을 전통시장과 상점가 등에서 쓸 수 있는 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업입니다.



[이대건/중소벤처기업부 소상공인정책관 : 최근 조금씩 활기를 띠려는 내수 상황 속에서 중기부는 소비가 확실히 살아날 수 있도록, 상생페이백을 추진하도록 하겠습니다.]



민생회복 소비쿠폰과 달리 연 매출 30억 원이 넘는 중형 규모의 슈퍼마켓과 제과점 등에서도 사용 가능하지만, 백화점과 아웃렛, 대형마트와 기업형 슈퍼마켓, 대기업 프랜차이즈 업체 등에서 사용한 금액은 카드 사용 실적에서 제외됩니다.



배달 앱을 통한 결제나 온라인 쇼핑몰 결제도 실적에 포함되지 않습니다.



신청은 다음 달 15일부터 11월 30일 자정까지 상생페이백 홈페이지에서 진행되며, 신청 대상은 지난해 신용카드나 체크카드로 소비한 실적이 있는 만 19살 이상 대한민국 국민과 외국인입니다.



온라인 접수가 어려운 경우 전통시장 상인회나 소상공인지원센터를 방문하면 도움을 받을 수 있습니다.



정부는 사업에 대한 관심 촉진을 위해 오는 10월 12일까지 상생페이백을 신청하면 추첨을 통해 1등 10명에게 각 2천만 원씩 지급하는 '상생 소비복권'에도 자동으로 응모되도록 했습니다.



