'지분 내놔라', 반도체 패권 의지 노골화 트럼프 행정부…국내 업계 '당혹'

도널드 트럼프 미 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO

미국 정부가 삼성전자를 포함해 자국 내 공장을 짓는 반도체기업의 지분을 확보하는 방안을 검토 중인 것으로 알려지면서 국내 업체가 크게 당혹스러워하고 있습니다.이번 방안의 구체적 내용이나 현실 가능성은 차치하더라도, 기업에 직접 영향력을 행사하고 글로벌 반도체 산업 지형을 인위적으로 재편하겠다는 의도가 갈수록 뚜렷해지고 있어서입니다.오늘(20일) 반도체 업계에 따르면 이런 방안은 최근 미 정부가 반도체법에 따라 인텔에 제공한 보조금을 출자 전환하는 방식으로 인텔 지분 10% 확보를 추진 중인 가운데 나왔습니다.같은 반도체법에 따라 보조금을 받는 삼성전자와 타이완 TSMC 역시 비슷한 방식으로 미 정부가 지분을 확보할 수 있다는 구상으로 풀이됩니다.삼성전자는 텍사스주 테일러에 51조 원을 투입해 파운드리 공장을 건설하면서 보조금 6조5천억 원을 받기로 했습니다.SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 5조 원을 투자해 반도체 후공정 공장 건설을 추진하면서 보조금 6천300억 원을 받기로 계약했습니다.보조금 전액을 지분으로 환산하려는 인텔 방식을 삼성전자에 대입할 경우 미 정부는 삼성전자의 지분 약 1.6%를 확보할 수 있다는 계산이 나옵니다.그러나 업계는 이런 식으로 미 정부가 해외 반도체 기업 지분을 인수한 전례가 없고 미 정부가 지분 확보 방식을 밝힌 적도 없는 만큼 현실 가능성에 의문을 제기하고 있습니다.심각한 경영난을 겪는 자국 기업 인텔의 지분 확보가 공적 지원의 성격이 있지만, 삼성전자나 TSMC는 그보다 규모가 훨씬 큰 외국 기업이어서 마땅한 명분이 없다는 지적도 있습니다.업계 관계자는 "이게 현실적인 이야기인지, 실제 어떤 구상인지 전혀 알려지지 않은 만큼 언급하기가 쉽지 않다"고 말했습니다.대신 업계는 트럼프 행정부가 최근 노골화하는 반도체 패권 장악 의도의 일환으로서 이번 문제를 바라보고 있습니다.미 정부는 중국과의 기술 패권 경쟁과 자국 위주로의 반도체 공급망 재편을 위해 국내외 기업을 상대로 압박을 강화하고 있습니다.최근 도널드 트럼프 미 대통령은 반도체 품목관세 100%를 예고하면서 자신의 임기 내 미국에 공장을 지을 경우 이를 면제해주겠다며 대미(對美) 투자를 요구했습니다.여기에 내주 한미 정상회담을 앞두고 이번 구상이 공개된 것은 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업의 대미 투자를 극대화하기 위한 추가 압박 카드라는 해석도 나옵니다.아울러 미 정부가 삼성전자와 TSMC를 지분 확보 대상으로 거론한 것은 미국 기업에 비해 상대적으로 제조 역량이 강한 이들 기업을 자국 공급망에 끌어들임으로써 경제 안보를 강화하려는 포석으로 볼 수도 있습니다.한편으로 반도체 등 전략 산업에 대한 미 정부의 개입 내지 통제로 볼 수 있는 일련의 조치들도 기업 경영의 불확실성을 키우고 있습니다.최근 트럼프 대통령은 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)를 만나기 전 중국 기업에 대한 투자를 문제 삼아 탄 CEO의 사임을 요구했다 이를 철회했습니다.지난 6월 일본제철의 US스틸 인수 때는 중요 경영 사항에 거부권을 행사할 수 있는 '황금주'를 확보하기도 했습니다.이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "미국은 2030년 반도체 최강국을 목표로 최신 2나노 공정 기술을 가진 삼성전자 지분을 탐내고 있다"며 "미국 정부 영향력 하에 놓일 위험성을 주의하고 실익을 챙길 구상이 필요하다"고 말했습니다.(사진=홍콩 SCMP·조상연 삼성전자 DS부문 미국총괄(DSA) 부사장 SNS 캡처, 연합뉴스)