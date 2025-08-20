뉴스

80대 노모 때려 교도소 간 아들, 출소 2개월 만에 또 범행

유영규 기자
작성 2025.08.20 15:19 조회수
술에 취해 80대 노모를 폭행한 아들이 법원의 피해자 접근금지 명령까지 어겨 실형을 선고받았습니다.

인천지법 형사17단독 김은혜 판사는 노인복지법과 가정폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 A(48) 씨에게 징역 8개월을 선고했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 6월 26일 오전 1시 5분 인천시 남동구 주택에서 어머니 B(81) 씨의 가슴을 양손으로 밀어 바닥에 넘어뜨리는 등 폭행한 혐의로 기소됐습니다.

그는 당시 술에 취한 상태로 B 씨의 주거지인 해당 주택에 들어가려고 했으나 현관문을 열어주지 않자 소란을 피우기도 했습니다.

조사 결과 A 씨는 이번 범행으로 B 씨 주변 100m 이내 접근금지와 연락 제한 등 법원의 임시 조치 명령을 받았으나 피해자 집에 계속 머물렀습니다.

그는 앞서 어머니를 폭행해 다치게 한 혐의(존속상해)로 징역 1년 6개월을 선고받았고, 지난 4월 교도소에서 출소한 지 2개월 만에 재차 범행한 것으로 파악됐습니다.

김 판사는 "피고인은 출소 후 오랜 시간이 지나지 않은 동종 범행 누범기간 중 재범했다"며 "임시 조치 결정도 따르지 않아 재범 가능성이 높아 보인다"고 판단했습니다.

이어 "피고인의 폭행으로 피해자가 입은 충격도 작지 않다"면서도 "피해자가 피고인의 처벌을 원하지 않는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.
