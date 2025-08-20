[자막뉴스] "보조금 주고 지분 취득 검토"…삼성전자 지분까지 '꿀꺽' 큰그림?

미 트럼프 행정부가 인텔에 이어 삼성전자도 보조금 주는 대가로 지분을 취득하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔습니다.



로이터 통신은 소식통을 인용해 하워드 러트닉 미 상무장관이 미 반도체 업체인 마이크론은 물론이고 미국에 공장을 짓는 한국 삼성전자, 타이완 TSMC에 지원하는 보조금을 대가로 해당 업체의 지분을 취득하는 방안을 살펴보고 있다고 보도했습니다.



앞서 블룸버그는 미국 정부가 100억 달러를 투자해 인텔 지분 10% 인수를 추진한다고 보도했었는데, 이와 비슷한 방식을 검토한다는 겁니다.



삼성전자와 마이크론, TSMC 등은 과거 바이든 행정부에서 제정된 반도체 법에 따라 보조금이 확정됐습니다.



미 상무부는 트럼프 대통령이 취임하기 전인 지난해 말 삼성전자에 47억 5000만 달러, 마이크론에 62억 달러, TSMC에 66억 달러의 보조금을 각각 확정했습니다.



이 보조금은 원래 미국 내 공장을 짓는 반도체 기업들에 대가 없이 지원금을 주는 방식이지만, 트럼프 행정부는 보조금 주는 대신 그 만큼 주식을 취득하겠다는 취지입니다.



로이터 통신은 이 정책을 러트닉 상무장관이 주도하고 있다고 전했습니다.



[캐롤라인 레빗/미 백악관 대변인 : 대통령은 국가 안보와 경제적 관점 모두에서 미국의 이익을 1순위에 두고 있습니다. 미국 납세자를 위해 중요한 공급망을 재조정하는, 이전에 해본 적 없는 창의적인 아이디어입니다.]



하지만 이런 정책이 원래 대가없이 지원금을 받았던 반도체 기업 입장에선 미국 정부에 의한 주식 강탈이 될 수 있다는 지적이 나옵니다.



또 미 정부가 이렇게 반강제로 지분을 취득할 경우 향후 경영권 간섭 등 문제가 발생할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.



