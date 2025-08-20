뉴스

버밍엄 챔피언십 승격 기여한 백승호, 리그1 올해의 팀 선정

이정찬 기자
작성 2025.08.20 14:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
버밍엄 챔피언십 승격 기여한 백승호, 리그1 올해의 팀 선정
▲ 리그1 올해의 팀 뽑힌 백승호

지난 시즌 잉글랜드 프로축구 리그1(3부)에서 버밍엄 시티의 우승과 챔피언십(2부) 승격에 앞장선 미드필더 백승호가 '리그1 올해의 팀'에 선정됐습니다.

백승호는 오늘(20일) 영국 맨체스터의 오페라 하우스에서 열린 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 시상식에서 리그1 올해의 팀 11명에 이름을 올렸습니다.

백승호는 지난 시즌 주전 미드필더로 활약하고 버밍엄의 우승에 크게 기여했습니다.

버밍엄은 지난 시즌 34승을 올리고 승점은 111점을 쌓아 두 부문에서 모두 잉글랜드 풋볼 리그(EFL·2~4부) 신기록을 수립했습니다.

버밍엄이 압도적인 시즌을 보낸 만큼, 이 팀 소속 선수가 7명이나 리그1 올해의 팀에 선정됐습니다.

버밍엄 골키퍼 라이언 얼솝, 수비수 알렉스 코크레인, 크리스토프 클라러, 이선 레어드, 미드필더 이와타 도모키, 공격수 제이 스탠스필드가 백승호와 함께 베스트 11에 들어갔습니다.

승격팀 버밍엄은 현재 2부리그 챔피언십에서 1승 1무를 거둬 6위(승점 4)를 달리고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지