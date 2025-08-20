88서울올림픽 기념 제37회 국제 스포츠과학 학술대회 내일 개막

▲ 서울올림픽 개최 35주년 기념식 사진

88서울올림픽 기념 2025 국제 스포츠과학 학술대회가 내일(21일)부터 23일까지 서울 올림픽파크텔과 한국체육대학교에서 열립니다.올해로 37회째를 맞는 이번 대회에는 국내외 체육학자, 스포츠과학 전문가, 정책 관계자, 국제 스포츠기구 인사 등 800여 명이 참석할 예정입니다.1988년 서울올림픽이 남긴 유산을 되새기고 2036년 전북 하계올림픽 유치를 향한 대한민국의 비전과 스포츠의 미래를 함께 그려보는 이번 학술대회는 한국체육학회가 주최하고 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 후원합니다.이번 대회는 '1988에서 2036으로 : 올림픽, 그 너머의 미래'를 주제로 펼쳐지는데, 서울올림픽이 대한민국 체육의 국제화와 스포츠 외교 전기를 마련한 대회라는 점에 착안해 2036년 대한민국의 새로운 도약을 위한 담론의 장으로 구성됩니다.서울올림픽은 냉전 해체의 상징적 대회로 대한민국이 스포츠를 통해 세계에 뚜렷한 인상을 남긴 계기가 됐습니다.서울올림픽 이후 한국은 아시아 스포츠 강국으로 입지를 굳혔고, 스포츠과학, 스포츠 산업, 국제협력 분야에서도 괄목할 만한 성장을 이뤘습니다.이번 학술대회는 그 36년의 여정을 되돌아보면서 스포츠를 매개로 한 국가발전 모델을 다시 설계하는 자리가 될 것으로 기대됩니다.첫날에는 영국 에든버러대 Jung-Woo Lee 교수의 기조 강연을 시작으로 홍콩 스포츠연구소의 Ganyan Si 박사, 일본 나라여자대학교 Yuji Ishizaka 박사, 싱가포르 난양공과대학교 Koh Koon Teck 박사 등 아시아 대표 석학들이 참여하는 특별세션이 열립니다.기술융합, 스포츠 거버넌스, 청소년 체육의 사회적 가치, 도시형 스포츠 전략 등 주요 현안을 중심으로 발표가 진행됩니다.둘째 날과 마지막 날에는 스포츠의학, 운동역학, 체육교육, 장애인 체육, 지역 체육 정책, 디지털 트레이닝 등 총 16개 분과에서 100여 편 이상의 발표가 이어집니다.특히 기후위기 시대의 스포츠 대응 전략, 지속 가능한 올림픽 운영 모델, 포용적 체육 환경 조성 등 현장과 연결된 실천적 논의가 중점적으로 다뤄집니다.이번 대회는 단순한 학술 교류를 넘어, 국가 스포츠 정책, 산업, 과학기술, 지역사회와의 연결성을 폭넓게 다루는 다학제적 플랫폼으로 기획됐습니다.또한, 2036년 올림픽 유치 경쟁이 본격화되는 국제 정세 속에서 대한민국의 준비된 역량과 체계적 비전, 스포츠 과학 기반의 리더십을 세계에 보여주는 기회가 될 것으로 평가됩니다.최관영 한국체육학회 회장은 "이번 학술대회는 미래 체육의 방향을 고민하고 실천 가능한 대안을 모색하는 전문가들의 목소리를 하나로 모으는 자리"라며 "특히, 청년 연구자들과 정책 실무자, 산업계 인사들이 함께 참여하는 만큼 학문적 논의와 현장 적용 사이의 간극을 좁히는 데 의미 있는 기회가 될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)