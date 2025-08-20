뉴스

[여담야담] "내가 죽어야" 김건희 옥중 토로…"언론플레이"·"지지층 결집"

SBS 뉴스
작성 2025.08.20 15:54
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이지혜 전 더불어민주당 상근부대변인, 정광재 국민의힘 대변인, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● "내가 죽어야 남편 살아"
이지혜 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"김건희, 극단적 단어 선택하며 여성성 강조하는 모습"

정광재 / 국민의힘 대변인
"김건희, 취임 초부터 내조만 했다면 이런 상황 안 왔을 것"

최선호 / SBS 논설위원
"신평, 지지층 동정심 자극 위해 SNS 글 쓴 듯"

● '안중근에 비유' 논란
이지혜 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"윤, 변호인 다수 접견·병원 진료받아‥안중근과 비교 말도 안 돼"

정광재 / 국민의힘 대변인
"신평, 전당대회에 영향 미칠 수 있는 메시지 부적절"

최선호 / SBS 논설위원
"윤 '황제 접견' 논란 속 안중근과 비교‥국민 동의 어려워"


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
