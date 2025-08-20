[여담야담] 마지막 토론회서도 '윤·전한길'…국힘 전대 결국 '반탄'?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이지혜 전 더불어민주당 상근부대변인, 정광재 국민의힘 대변인, 최선호 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 국힘 본 경선 돌입
이지혜 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"국힘 당대표 선거 전한길로 시작해 전한길로 끝나"
정광재 / 국민의힘 대변인
"4자 구도에서 과반 득표 어려워‥결선투표 진행될 듯"
● "전한길 공천" 공방
이지혜 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"국힘을 전한길 놀이터로 만들게 둔 것은 국힘 의원들 잘못"
정광재 / 국민의힘 대변인
"당대표 선거 끝나면 전한길 정치적 영향력 소멸할 것"
최선호 / SBS 논설위원
"'아스팔트 우파' 본심은 장동혁에 있는 듯"
