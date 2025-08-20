[자막뉴스] 무서워서 먹겠나…냉면·삼계탕값 또 올랐다

서울에서 소비자가 많이 찾는 8개 외식 품목 중에서 여름철 인기 음식인 냉면과 삼계탕 등 5개 품목 가격이 또 올랐습니다.



한국소비자원 가격정보종합포털 '참가격' 조사 결과 서울에서 냉면 한 그릇 평균 가격은 지난 6월 1만 2천269원에서 지난달 1만 2천423원으로 154원 올랐습니다.



삼계탕 가격도 같은 기간 1만 7천654원에서 1만 7천923원으로 269원 인상됐습니다.



지난 2002년 4월 1만 원이었던 냉면 한 그릇 평균 가격은 2023년 6월 1만 1천 원으로 올랐고, 지난해 12월엔 1만 2천 원선을 넘었습니다.



삼계탕 평균 가격도 2017년 6월 만4천원에서 2022년 7월 1만 5천 원, 2023년 1월 1만 6천 원을 기록하더니 지난해 7월 만7천원선을 돌파했습니다.



이는 서울지역 식당 평균 가격으로, 유명 식당의 냉면 삼계탕 가격은 더 비쌉니다.



식당별 냉면 한 그릇 가격은 을밀대·우래옥·봉피양·평가옥은 만6천원, 을지면옥·필동면옥은 만5천원 수준입니다.



삼계탕 전문점인 토속촌과 고려삼계탕, 논현삼계탕은 '기본 삼계탕' 한 그릇을 2만원에 판매합니다.



다른 인기 외식 메뉴 가격도 올라서 삼겹살 1인분, 200그램은 지난 6월 2만 447원에서 지난달 2만 639원으로 192원 올랐고, 비빔밥은 1만 1천462원에서 1만 1천538원으로 76원, 김치찌개백반은 8천500원에서 8천577원으로 77원 각각 인상됐습니다.



