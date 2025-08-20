뉴스

[스토브리그] "단일대오 이탈자는 OUT!" 전한길 믿고 지른 장동혁?…김문수를 앞질렀다고요? (feat. 박정훈 국민의힘 의원)

정유미 기자
작성 2025.08.20
장동혁 국민의힘 당대표 후보가 줄곧 선두를 유지해 온 김문수 후보를 제쳤다는 여론조사 결과가 (20일) 나왔습니다. 관측대로 ‘김앤장’의 결선 투표가 이뤄지는 걸까요?
SBS 유튜브 ‘정치컨설팅 스토브리그’에 출연한 박정훈 국민의힘 의원에게 두 후보 가운데 한 사람이 당대표가 된다면 당에 잘 있을 수 있겠냐는 질문했는데요, “당이 ○○○○ 일은 없다”고 단호하게 즉답했습니다. 당원들을 향해 걱정하지 말라고 한 이유는 영상으로 확인해보시죠.

