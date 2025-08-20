김 총리 "한일, 상호 협력할 분야 많은 매우 중요한 관계"

▲ 김민석 국무총리가 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 한일포럼 일본 측 대표단을 접견하며 기념 촬영을 하고 있다.

김민석 국무총리는 한일포럼 참석을 위해 방한한 일본 대표단에 새 정부 출범 이후 양국이 "미래지향적으로 나아가고 있다"고 말했습니다.김 총리는 서울 종로구 정부서울청사에서 한일포럼 일본 측 대표단과 만나 이재명 대통령의 23∼24일 방일에 대해 "양국은 상호 협력할 분야가 많은 매우 중요한 관계로 그런 측면에서 대통령께서도 이번 방일을 결정한 것으로 알고 있다"고 말했습니다.일본 측 대표단은 올해 포럼 성과를 설명하고 "성숙하고 견고한 미래지향적인 한일관계 구축을 위해 계속 노력해 나갈 것"이라고 화답했습니다.일본 측에서는 일한포럼 의장대행인 나가미네 야스마사 전 주한일본대사와 사이토 겐 자유민주당 중의원, 우에다 이사무 공명당 참의원 등이 참석했습니다.한일 민간 고위급 대화 채널인 한일포럼은 1993년 양국 정상 간 합의에 따라 매년 번갈아 개최되고 있습니다.(사진=총리실 제공, 연합뉴스)