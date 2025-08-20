[스토브리그] 다 싫다! 방황하는 친윤 표심…김문수가 한동훈을 놓지 못하는 이유? (feat. 박정훈 국민의힘 의원)

국민의힘 전당대회가 이틀 앞으로 다가온 가운데 당원 선거인단 모바일 투표와 일반 국민 여론조사가 시작됐습니다. 과연 표심은 어디로 흐르게 될까요?

SBS 유튜브 ‘정치컨설팅 스토브리그’에 출연한 박정훈 국민의힘 의원은 무엇보다 ‘친윤’의 표심에 주목했는데요, 김문수-안철수-장동혁-조경태 후보까지 다 놓고 봐도 좋아하는 후보가 없다는 겁니다. 친윤 표심이 갈 곳을 잃었다는 건데요, 그러면서 김문수 후보가 한동훈 전 대표에게 “호의적이다”고 단언했습니다. 과연 이 말은 어떤 의미였을까요? 영상으로 확인해보시죠.



