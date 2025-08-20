뉴스

[스토브리그] 다 싫다! 방황하는 친윤 표심…김문수가 한동훈을 놓지 못하는 이유? (feat. 박정훈 국민의힘 의원)

정유미 기자
작성 2025.08.20 13:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
국민의힘 전당대회가 이틀 앞으로 다가온 가운데 당원 선거인단 모바일 투표와 일반 국민 여론조사가 시작됐습니다. 과연 표심은 어디로 흐르게 될까요?
SBS 유튜브 ‘정치컨설팅 스토브리그’에 출연한 박정훈 국민의힘 의원은 무엇보다 ‘친윤’의 표심에 주목했는데요, 김문수-안철수-장동혁-조경태 후보까지 다 놓고 봐도 좋아하는 후보가 없다는 겁니다. 친윤 표심이 갈 곳을 잃었다는 건데요, 그러면서 김문수 후보가 한동훈 전 대표에게 “호의적이다”고 단언했습니다. 과연 이 말은 어떤 의미였을까요? 영상으로 확인해보시죠.

[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]
지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요. 
정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.
https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2

[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]
인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.
https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
스포츠머그 구독하기
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지