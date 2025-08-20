[스토브리그] 어차피 '김앤장'에 "내란의 귀환"이라는데…친한계는 속수무책? (feat. 박정훈 국민의힘 의원)

국민의힘 전당대회가 사흘 앞으로 다가왔습니다. 여러 여론조사에서 김문수 후보가 우위를 점하고 있는 걸로 나타났지만 장동혁 후보의 막판 추격도 만만치 않은 모습입니다. 이런 상황에서 조경태 후보와 안철수 후보의 '찬탄' 단일화는 결국 무산됐는데요. 국민의힘 전당대회, '김앤장'의 결선 투표일까요? 조경태-안철수 후보는 반전 드라마를 쓸 수 있을까요? SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'는 박정훈 국민의힘 의원과 함께 합니다. 단일화를 요구했던 한동훈 전 대표, 남은 기간 동안 더 강력한 메시지가 나올까요? '반탄' 지도부가 구성되면 친한계 의원들 다음 스텝은 어떻게 될까요?



