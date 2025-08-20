'북한 가겠다' 비전향장기수 안학섭, 통일대교 진입하다 군 제지로 발 돌려

▲ 20일 오전 경기도 파주시 통일대교 남단에서 북한 송환을 요구한 비전향장기수 안학섭 씨(가운데)가 인공기를 펼쳐 들고 있다.

비전향장기수 안학섭(95) 씨가 오늘(20일) 판문점을 통해 북한으로 가겠다며 파주시 통일대교 진입을 시도했으나 군 당국에 의해 제지됐습니다.민중민주당 등으로 구성된 '안학섭선생송환추진단'은 오늘 오전 10시 임진강역에서 집회를 연 뒤 통일대교 남단까지 행진했습니다.고령인 안 씨는 건강 문제로 차량에 탑승해 대열과 함께 이동했으며, 약 80분 뒤 교량과 약 200ｍ 거리인 통일대교 남단에 도착했습니다.안 씨는 차량에서 내려 추진단 공동단장인 이적 민통선평화교회 목사와 한명희 전 민중민주당대표의 도움을 받아 지팡이를 짚고 걸어서 통일대교 진입을 시도했습니다.이들은 오전 11시 40분 통일대교 남단 검문소에 도착했으나 사전 허가가 없이 진입했다는 이유로 군 당국의 경고와 제지를 받았습니다.통일대교부터는 민간인통제선이어서 군 당국의 허가가 있어야 통과할 수 있으며 특히 판문점 등 비무장지대는 유엔사의 승인을 거쳐야 진입할 수 있습니다.무단 진입 시 군사기지 및 군사시설보호법 위반 등으로 처벌될 수 있습니다.이후 약 10분 만에 돌아선 안 씨는 인공기를 들고 다시 돌아왔고 건강 악화 이유로 119구급차를 타고 병원으로 이송됐습니다.앞선 집회에서 안 씨는 "전향서를 쓰지 않았다는 이유로 온갖 수모와 고문, 폭력으로 치욕과 고통의 나날을 견뎌야 했다"고 말했습니다.이어 "최근 몸이 좋지 않아 자주 의식을 잃고 응급실에 간다"며 "일제강점기에 태어나 미국의 수모와 고통을 당하다가, 죽어서까지 이곳에 묻히는 것은 너무 억울하다"고 덧붙였습니다.추진단 공동단장 이적 민통선평화교회 목사는 "안 선생이 출소 후 오고 갈 데가 없어 민통선 인근에서 거주하며 약 10년 동안 미군 철수 운동을 해왔다. 포로는 언제든 자신의 조국으로 돌아갈 수 있다. 가로막아서는 안 된다"고 주장했습니다.안 씨는 인천 강화도 출신으로 6·25전쟁 때 북한군에 입대한 뒤 북한군에 입대한 뒤 1953년 4월 체포돼 국방경비법(이적죄)으로 유죄를 선고받아 42년간 복역한 후 1995년 출소했습니다.김대중 정부가 2000년 6·15 정상회담을 계기로 그해 9월 비전향장기수 63명을 판문점을 통해 송환했으나 안 씨는 "미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다"며 잔류했습니다.비전향장기수의 북 송환은 2000년 1차 송환 이후 25년간 없었습니다.추진단은 현재 비전향장기수 생존자가 안 씨를 포함해 5∼6명인 것으로 보고 있습니다.정부는 비전향장기수의 즉각적인 북송은 현실적으로 어렵지만 다양한 방안을 검토하고 있다는 입장입니다.(사진=연합뉴스)