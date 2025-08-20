경찰, 황교안 '부정선거방지대' 압수수색…대선 방해 혐의

▲ 황교안 전 국무총리가 지난 3월 22일 오전 청주 충북도청 앞에서 열린 보수 기독교 단체 세이브코리아의 '국가비상기도회'에 참석해 발언하고 있다.

경찰이 황교안 전 국무총리의 선거 방해 의혹에 대한 강제 수사에 착수했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(20일) 오전 10시부터 용산구 '부정선거부패방지대'(부방대) 사무실을 압수수색해 PC와 문서 등 내부 자료를 확보 중입니다.이번 수사는 중앙선거관리위원회가 지난 5월 27일 공직선거법상 유사 기관 설치, 투·개표 간섭 및 방해 등의 혐의로 황 전 총리와 이 단체를 고발한 데 따른 것입니다.선관위는 '부정선거'를 주장해온 황 전 총리와 부방대가 대선을 앞두고 회원들에게 투표 업무를 방해하는 방법을 교육하고 "투표관리관 날인란에 기표하고 투표관리관을 찾아가 투표록에 기록을 남겨달라고 하라"는 등 무효표 발생을 유도한 것으로 보고 있습니다.또 사전투표일에 투표소 100m 이내에서 집회를 계획하는 등 조직적으로 선거 업무를 방해했다는 입장입니다.황 전 총리는 오늘 유튜브에 글을 올려 "변호사가 올 때까지 압수수색을 못 하도록 차단하고 있다"며 "부정선거 수사를 빌미로 '무대뽀' 수사가 진행될 것"이라고 반발했습니다.그는 고발 당시에도 "주권이 침탈당하는지 잘 감시하겠다는데, 그게 도대체 무슨 문제가 된다는 것이냐", "이번 대선에서도 많은 부정선거 증거가 나왔다"고 주장한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)