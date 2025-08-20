김건희 측근 이종호, 휴대전화 부숴 한강공원 버려…해병특검 확인

▲ 김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표

순직해병특별검사팀이 '임성근 구명로비' 의혹 당사자이자 김건희 여사의 최측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측이 증거를 인멸하고 측근과 공모해 알리바이(현장부재증명)를 꾸민 정황을 포착해 수사 중입니다.정민영 특검보는 오늘(20일) 서울 서초동 특검사무실에서 연 정례브리핑에서 "이 전 대표가 지난달 10일 특검 압수수색 이후 측근 A 씨와 함께 한강공원에서 증거를 인멸한 사실을 확인했다"며 "이에 A 씨의 자택을 압수수색해 휴대전화 여러 대를 압수했다"고 밝혔습니다.A 씨 부부는 평소 이 전 대표와 매우 가깝게 지내는 사이인 것으로 알려졌습니다.특검팀은 A 씨가 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의와 관련한 알리바이를 만들었다는 사실도 파악했습니다.특검팀은 A 씨를 증거인멸 혐의 피의자로 입건하고 지난 15일 불러 조사했습니다.향후 추가 소환 조사도 검토하고 있습니다.특검 수사 대상인 구명로비 의혹은 김건희 여사의 측근인 이 전 대표가 '멋쟁해병' 단체대화방 멤버들과 모의해 해병대 채 상병의 부대장이던 임 전 사단장이 처벌받지 않도록 김 여사를 통해 수사에 영향력을 행사했다는 의혹입니다.특검팀에 따르면 이 전 대표는 자신의 자택에 대한 특검의 압수수색 직후인 지난달 15일 A 씨와 함께 본인이 사용하던 휴대전화를 파손하고 한강공원 쓰레기통에 버렸습니다.당시 A 씨는 이 전 대표의 휴대전화를 발로 밟아 연기가 날 정도로 파손됐다고 합니다.당시 이 전 대표도 현장에 함께 있었던 것으로 파악됐습니다.이후 A 씨는 파손한 이 전 대표의 휴대전화를 쓰레기통에 버렸는데, 특검팀은 이 모든 과정을 현장에서 확인하고 촬영까지 했다고 합니다.특검팀은 해당 휴대전화 실물을 확보하고 복구 작업을 진행 중입니다.특검팀은 지난달 24일 A씨 자택에 대한 압수수색을 진행했는데, 이 과정에서 A 씨가 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 관련 알리바이를 꾸며준 정황도 포착했다고 합니다.이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 '주포'인 이정필 씨에게 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있게 해주겠다면서 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8천여만 원을 받은 혐의로 김건희특검팀의 수사를 받고 있습니다.특검팀은 A씨 압수수색에서 이 전 대표의 금전거래 경위를 어떻게 설명할지 알리바이를 메모하고 있던 현장을 포착하고, 관련 문서도 확보했다고 밝혔습니다.특검팀은 압수한 해당 메모를 김건희특검팀에도 제출했고, 실제 지난 5일 진행된 이 전 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 과정에서 증거로 활용된 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)