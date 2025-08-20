이상일 감독 '국보', 日 실사 영화 흥행 3위 등극…하반기 국내 개봉

재일 한국인인 이상일 감독의 영화 '국보'가 일본 실사 영화 흥행 3위에 등극했다.



'국보'는 일본 개봉 73일 만에 무려 747만 관객을 돌파하며 흥행 수익 105억 엔(한화 약 987억 7,875만 원)을 기록 중이다. 이로써 '국보'는 일본 전체 실사 영화 흥행 3위에 등극하며 공전의 히트를 기록했다.



실사 영화 흥행 1위는 '춤추는 대수사선2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라'(2003년)이며, 2위는 '남극 이야기'(1983년)다. '국보'는 기존 흥행 기록 3위였던 '춤추는 대수사선 THE MOVIE'(1998년)의 흥행 기록을 넘어서며 무려 27년 만에 일본 실사 영화의 판도를 바꿨다.



'국보'는 가부키 배우의 삶을 다룬 영화다. 일본 작가 요시다 슈이치의 동명 원작을 스크린에 옮겼으며 연출은 재일 한국인인 이상일 감독이 맡았다. 요시자와 료, 요코하마 류세이, 와타나베 켄 등 일본을 대표하는 스타 배우부터 주목받는 아역 배우 쿠로카와 소야까지 폭발적인 열연으로 작품을 꽉 채웠다. 여기에 '킬빌'의 미술, '가장 따뜻한 색, 블루'의 촬영을 맡은 제작진이 참여해 눈길을 모은다.



'국보'는 하반기 국내 개봉을 확정했다. 무엇보다 '69 식스티 나인', '악인', '분노' 등으로 연출력을 인정받은 이상일 감독의 세밀한 연출력에 대한 기대가 높다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)