청도 열차사고 합동감식…안전 매뉴얼 준수여부 등 수사 본격화

▲ 청도 경부선 철로 열차 사고 조사

지난 19일 경북 청도군 경부선 철로에서 발생한 열차 사고와 관련해 경찰이 수사에 속도를 내고 있습니다.오늘(20일) 경찰 등에 따르면 경북경찰청은 사고 직후 형사기동대장을 팀장으로 해 30여 명으로 전담수사팀을 구성하고 청도경찰서에 수사본부를 차렸습니다.경찰은 오늘 오후 사고 현장에서 국토교통부 항공철도사고조사위원회 등과 합동 감식을 합니다.감식을 통해 안전 매뉴얼이 제대로 지켜졌는지, 사고현장 주변 여건, 풀숲이 우거진 커브 구간을 지나는 기관사가 근로자들을 발견하지 못했을 가능성과 급제동 및 경적 여부, 현장 작업자들의 당시 상황 등 전반적인 상황을 확인하는 것으로 전해졌습니다.또 사고 열차에 부착된 블랙박스와 현장 주변에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상 등도 확보, 사고 직전 상황과 사고를 피할 수 있었는지 여부 등도 확인하고 있습니다.이 밖에 숨지거나 다친 근로자들이 속한 하청업체에서 전날 넘겨받은 용역계약 관련 서류를 분석해 해당 작업이 용역계약에 포함됐는지 여부 등도 확인하고 있는 것으로 전해졌습니다.코레일의 안전점검 작업계획서 등도 확보해 적절한 근로자 안전대책을 마련했는지, 현장에서 이를 제대로 적용했는지 등도 확인할 방침입니다.경찰뿐만 아니라 검찰, 고용노동부 등도 이번 사고 원인 규명을 위한 수사에 나섰습니다.대구지검은 2차장을 팀장으로 한 전담팀을 구성했으며, 고용노동부도 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정 수사하고 특별근로감독도 실시할 예정입니다.