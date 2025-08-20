'케데헌' 열풍에 한국 관심 '쑥'…K푸드·뷰티·관광 수혜 기대

▲ '케이팝 데몬 헌터스'의 한 장면

넷플릭스를 통해 공개된 미국 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적 인기로 한국에 대한 관심이 부쩍 높아진 것으로 나타났습니다.극 중에서 여러 차례 묘사된 K푸드(음식)를 비롯해 화장품, 관광 등 업종도 '케데헌' 열풍으로 혜택을 볼 것이라는 기대가 커졌습니다.오늘(20일) 구글 검색 트렌드에 따르면 현재(17∼23일) 기준 전 세계에서 '한국'(Korea) 검색량은 2022년말 이후 2년 8개월 만에 최대입니다.구글 검색량으로 나타난 한국에 대한 관심은 비상계엄 사태 때보다 높아졌습니다.현재 검색량을 100으로 했을 때 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 직후인 지난해 12월 1∼7일 검색량은 99였습니다.'한국' 키워드 검색량은 '케데헌'이 공개된 지난 6월 20일 이후 거의 2배 수준으로 뛰었습니다.'한국 음식'(Korean Food) 검색량도 사상 최고 수준으로 '케데헌' 공개 후 75% 증가했습니다.'케데헌'에서 걸그룹 헌트릭스의 루미, 미라, 조이는 초반부터 순대, 어묵탕, 냉면을 푸짐하게 차려놓고 김밥과 컵라면, 과자를 먹습니다.'케데헌'을 본 외국인 중에 한국 음식에 적극적인 관심을 보인 사람들도 적지 않았습니다.루미가 김밥을 통째로 한입에 넣는 모습을 따라 하는 '김밥 챌린지' 영상이 틱톡 등에 잇따라 올라오기도 했습니다.국내 일부 기업은 케데헌 열풍에 올라탔습니다.농심은 신라면과 새우깡 등 일부 제품의 국내외 포장에 '케데헌'에 등장하는 헌트릭스의 루미, 미라, 조이와 사자보이즈, 호랑이 더피 등 캐릭터를 적용한 제품을 선보입니다.극 중의 컵라면이 농심 브랜드를 연상시킨 것이 이번 협업의 배경이라고 회사 측은 설명했습니다.헌트릭스 멤버들이 컵라면을 먹는 장면에서 컵라면 브랜드는 농심과 비슷한 '동심'이며 신라면의 '매울 신(辛)' 대신 '귀신 신(神)'이 적혀 있습니다.농심 관계자는 언론 통화에서 "한국 젊은이들이 일상적으로 편안하게 음식을 먹는 모습으로 K푸드가 친근해진 느낌이다. K푸드의 인지도가 '케데헌'으로 더욱 높아질 것"이라고 말했습니다.이어 "이번 협업은 농심의 글로벌 확장에 도움이 될 것"이라고 기대했습니다.삼성전자는 '케데헌'을 주제로 한 갤럭시 테마를 다음 달 12일까지 갤럭시 스토어에서 무료 배포합니다.이달 앞서 농림축산식품부 유튜브도 '케데헌'을 활용했습니다.전한영 농식품부 대변인은 극중 사자보이즈의 '애비'로 분장하고 소다팝 챌린지에 나서 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보 장관회의를 홍보했습니다.화장품과 관광 업계도 '케데헌' 경제효과에 기대를 걸고 있습니다.화장품 기업 관계자는 "K-뷰티가 인기인 미국에서 '케데헌'이 유행인 만큼 한국 화장품도 시너지 효과를 볼 수 있지 않을까 기대된다"고 말했습니다.또 다른 화장품 업계 관계자는 "'케데헌'이 해외에서 워낙 인기다 보니 수출용으로 협업을 고려해보는 곳도 있을 것 같다"고 전했습니다.관광업계도 '케데헌' 흥행에 방한 수요가 늘어날 수 있을지 기대하고 있습니다.'케데헌'에는 북촌 한옥마을을 연상시키는 곳과 남산 타워 등이 주요 배경으로 나옵니다.한 호텔 관계자는 "보통 한국 드라마나 영화가 뜨면 일본이나 대만, 동남아 쪽 관광객이 늘어나는 경향이 있다"며 "'케데헌'이 세계적으로 인기를 끄는 만큼 한국을 여행지로 고려하지 않았다가 매력을 느끼고 오는 관광객도 있을 것 같다"고 말했습니다.또 다른 호텔 관계자는 "당장 방한 수요가 급격하게 늘어나진 않겠지만, '오징어게임' 때도 한국에서 관련 콘텐츠를 즐기는 고객들 반응이 좋았다"며 "장기적으로 관광업계에는 긍정적인 영향이 있을 것"이라고 예상했습니다.NH투자증권은 '케데헌'으로 대표되는 한국 소프트파워 확산이 국내 화장품·음식료·엔터테인먼트 종목 주가의 리레이팅(재평가) 가능성을 높일 것으로 전망했습니다.나정환 연구원은 전날 보고서에서 "K팝, 드라마, 영화 등 한류 콘텐츠의 확산은 단순 문화 소비를 넘어 한국 방문 수요를 자극한다"면서 "관광객이 늘어나고 외국인이 화장품을 구매하거나 길거리 음식을 체험하며 소비를 확대할 것"이라고 진단했습니다.