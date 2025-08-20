[날씨] 폭염 경보 확대…전국 흐리고 곳곳 소나기

더워도 너무 덥습니다.



폭염 경보 지역 더욱 늘어나고 있습니다.



일부 중부와 경북 북부 지역까지 폭염 경보 구역은 더욱 확대됐습니다.



오늘(20일) 서울의 낮 체감하는 온도 33도, 강진도 36도까지 오르면서 푹푹 찌는 무더운 날씨가 기승이겠습니다.



대기 불안정이 심하다 보니 곳곳에 소나기구름이 발달할 텐데요.



오늘은 서쪽 지역을 중심으로 소나기구름이 발달하겠고, 양은 적게는 5에서 많게는 40mm가 예상됩니다.



소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반할 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



전국 하늘에 구름이 많겠습니다.



서해상에는 당분간 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 34도, 강릉 35도, 부산이 33도까지 오르겠고요.



소나기가 내릴 때는 일시적으로 기온이 내려가기도 하겠지만, 소나기가 그친 뒤에는 오히려 더욱 후텁지근해지겠습니다.



내일도 경기와 강원 북부, 전남과 경남 지역에는 소나기가 쏟아지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)