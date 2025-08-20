선로 점검하다 7명 사상…"사고 막지 못해 송구"

<앵커>



경부선 선로를 점검하던 작업자들이 열차에 치여 2명이 숨지고, 5명이 다친 사고와 관련해서 경찰과 노동 당국이 사고 원인 규명에 나섰습니다. 철도 기관사 출신 노동부 장관은 사고를 막지 못해 송구하다며 고개를 숙였습니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



경부선 철로에서 작업자 7명이 무궁화호 열차에 치인 건 어제(19일) 오전 10시 50분쯤.



최근 수해 이후 선로 구조물 등을 점검하려고 나섰던 건데, 2명이 숨지고, 5명이 다쳐 치료를 받고 있습니다.



경찰은 형사기동대 등 34명으로 수사전담팀을 구성해 현장 합동 감식과 함께 인근 CCTV와 열차 블랙박스를 확보하는 등 사고 경위를 파악하는 데 주력하고 있습니다.



피해자 가운데 1명인 코레일 직원이 열차 감지 앱이 설치된 작업용 휴대전화도 갖고 있었지만 사고를 피하지 못했는데,



[노천대/청도소방서 예방안전과장 : 도보로 이동 중인 상황이고 열차는 뒤에서 오는 중 그렇게 발생한 사고로 저흰 파악하고 있습니다. 전기 열차라서 소음이 별로 안 난다고 들었습니다. 그래서 피해자분들이 인지를 잘하지 못했나.]



현장 안전 관리 대책이 제대로 적용되지 않았는지, 대피 신호 체계에 문제가 있었는지 등을 중점적으로 확인할 계획입니다.



수사전담팀을 구성한 고용노동부도 산업안전보건법, 중대재해처벌법 위반 여부 등을 따져보고, 특별근로감독도 시행하기로 했습니다.



[김영훈/고용노동부 장관 : 안전한 일터를 위해 나름 백방으로 노력했습니다마는 어제 철도 사고를 막지 못해 국민께 너무 송구합니다. 제가 너무 부족했다고 생각합니다.]



철도노조는 성명을 내고 "사고마다 땜질식 처방에 머무르다 보니 비슷한 사고가 반복되고 있다"며 총체적인 안전 점검을 촉구했습니다.



(영상취재 : 김용우·김도윤 TBC, 영상편집 : 박진훈)