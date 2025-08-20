뉴스

내란 특검, 김용대 사령관 변호인 참여 중단 조치…"군 기밀 유출"

백운 기자
작성 2025.08.20 11:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내란 특검, 김용대 사령관 변호인 참여 중단 조치…"군 기밀 유출"
▲ 김용대 드론작전사령관

내란 특검팀이 오늘(20일) 김용대 드론작전사령관의 변호인에 대해 수사 내용과 군사 기밀 유출을 이유로 조사 참여를 중단시켰다고 밝혔습니다.

박지영 특검보는 오늘 오전 브리핑에서 "김용대 전 사령관의 변호인이 조사 참여 과정에서 알게 된 신문내용과 조사 과정에서 제시된 군사기밀 자료 내용 등을 외부로 유출한 사실이 확인됐다"고 밝혔습니다.

김 사령관은 '평양 무인기 의혹'의 핵심 피의자로 지목된 인물입니다.

특검팀은 김 사령관이 비상계엄 명분을 마련하려는 윤석열 전 대통령의 지시를 받아 북한 도발을 목적으로 무인기 작전을 벌였는지 조사하고 있습니다.

김 사령관은 앞서 특검팀의 조사에 출석하면서 혐의와 관련한 입장을 여러 차례 직접 밝힌 바 있습니다.

김 전 사령관의 변호인 역시 제기된 의혹들을 소명하는 차원에서 관련 내용을 언론 등에 설명한 바 있습니다.

박 특검보는 이에 대해 "언론에 입장을 표명한다는 이유로 변호인이 조사과정에서 취득한 기밀을 언론에 유출하는 것은 심각한 문제"라며 "공범들의 진술에도 영향을 미칠 수 있어 증거 인멸의 우려도 있다"고 지적했습니다.

변호인을 수사 방해 등 혐의로 수사할 가능성에 대해서는 "필요하다면 수사 가능성도 배제할 수 없다"고 했습니다.

김 전 사령관과 변호인은 특검의 조치에 반발해 오늘 오전 조사를 중단하고 특검 사무실을 나왔습니다.

김 전 사령관 변호인은 군사기밀을 유출했다는 특검 측 주장을 인정할 수 없다며, "피의자의 방어권을 지나치게 제한하는 조치"라고 주장했습니다.

이어 "특검 조치에 대해 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 예정"이라고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지