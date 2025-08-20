내란 특검, 한덕수 22일 재소환…오늘 김성회 의원 참고인 조사

▲ 한덕수 전 국무총리

내란 특검팀이 모레(22일) 한덕수 전 국무총리를 재소환할 계획이라고 밝혔습니다.특검팀은 또 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련해 오늘 오후 더불어민주당 김성회 의원을 참고인 신분으로 불러 조사합니다.박지영 특검보는 오늘 오전 브리핑에서 "한 전 총리에 대해 이번 주 금요일 오전 9시 30분에 추가 소환을 요청했다"며 "어제 조사하고자 했던 사항이 마무리되지 않아 추가 수사가 불가피해 요청하게 된 것"이라고 밝혔습니다.그러면서 "추가적으로 수집한 증거와 추가 혐의에 대해 조사가 필요한 내용이 많이 있다"며 "(한 전 총리는) 끝까지 한 번에 조사가 이뤄지기를 원했던 것으로 알지만 오랫동안 조사하는 것 자체가 피의자 인권에 반해 추가 소환 날짜를 정한 것"이라고 설명했습니다.앞서 특검팀은 어제 한 전 총리를 피의자 신분으로 소환해 오전 9시 30분쯤부터 오늘 새벽 1시 50분쯤까지 약 16시간 20분 동안 조사했습니다.한 전 총리는 어제 조사에서 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 답변한 것으로 전해졌습니다.