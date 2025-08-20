뉴스

내란특검, 한덕수 22일 재소환…김성회 의원 오늘 참고인조사

유영규 기자
작성 2025.08.20 11:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내란특검, 한덕수 22일 재소환…김성회 의원 오늘 참고인조사
▲ 한덕수 전 국무총리

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀은 오는 22일 한덕수 전 국무총리를 재소환할 계획이라고 오늘(20일) 밝혔습니다.

특검팀은 또 국회 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련해 오늘 더불어민주당 김성회 의원을 참고인 신분으로 불러 조사합니다.

박지영 특검보는 오늘 브리핑에서 "한 전 총리에 대해 이번 주 금요일 오전 9시 30분에 추가 소환을 요청했다"며 "어제 조사하고자 했던 사항이 마무리되지 않아 추가 수사가 불가피해 요청하게 된 것"이라고 밝혔습니다.

그러면서 "추가적으로 수집한 증거와 추가 혐의에 대해 조사가 필요한 내용이 많이 있다"며 "(한 전 총리는) 끝까지 한 번에 조사가 이뤄지기를 원했던 것으로 알지만 오랫동안 조사하는 것 자체가 피의자 인권에 반해 추가 소환 날짜를 정한 것"이라고 부연했습니다.

앞서 특검팀은 전날 한 전 총리를 피의자 신분으로 소환해 오전 9시 30분부터 오늘 오전 1시 50분까지 약 16시간 20분 동안 비상계엄 전후 국무회의 상황, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 조사했습니다.

한 전 총리는 전날 조사에서 진술거부권을 행사하지 않고 적극적으로 답변한 것으로 전해졌습니다.

검찰은 조사가 마무리되는 대로 구속영장을 청구하는 방안을 검토 중입니다.

아울러 박 특검보는 "국회의 계엄 해제 의결 방해 의혹 수사와 관련해 오늘 오후 2시 민주당 김성회 의원이 출석할 예정"이라며 "현재까지 국민의힘 의원 중에서는 추가적으로 조사를 받겠다는 의사를 밝힌 분은 없다"고 전했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지