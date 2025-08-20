송언석 "특검 당원명부 압수수색, 개인정보 강탈…용납 못 해"

▲ 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 20일 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 하고 있다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 김건희 특검의 중앙당사 압수수색 및 당원명부 제출 요구에 대해 "초법적인 대규모 개인정보 강탈 시도를 절대로 용납할 수 없다"고 말했습니다.송 비대위원장은 오늘(20일) 당사에서 기자간담회를 하고 "오늘이 부당한 야당탄압 정치보복 영장 만료 기한이다. 특검이 오늘 다시 중앙당사 침탈을 시도할 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.송 비대위원장은 "영장에는 압수수색 대상이 '본건 범죄사실과 관련된 당원명부 대조'라고 돼 있는데, 영장에 적시된 5개 범죄사실 가운데 국민의힘 당원 가입 여부와 직접 관련 있는 사항이 하나도 없다"며 "특검의 압수수색 시도는 법원이 발부한 영장에도 어긋나는 100% 위법·위헌 행위"라고 주장했습니다.또 "범죄사실과 연관성을 소명하지도 못하면서 5백만 명에 달하는 당원의 개인정보를 강탈하겠다는 것은 명백한 초법적·위헌적 과잉수사"라며 "부당한 야당탄압·정치보복 압수수색을 즉각 중단할 것을 다시 한번 강력히 촉구한다"고 언급했습니다.민주당이 내일부터 열리는 본회의에 상정할 예정인 한국교육방송공사법 개정안과 관련해서는 "전교조의 EBS 장악의 길을 터주는 법으로 국민의 교육을 전교조 이념 교육으로 오염시키겠다는 것"이라며 "강행 처리를 막기 위해 필리버스터를 계속할 것"이라고 예고했습니다.또 상법 개정안과 노란봉투법에 대해서는 "우리 기업을 해외로 내쫓고 일자리를 뺏는 반경제 악법"이라며 "방송장악법과 반경제 악법에 대해 끝까지 필리버스터로 대응하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)