주주행동 플랫폼 액트, 그로쓰리서치와 협약…"심층 정보 제공"

▲ 소수주주 플랫폼 '액트'

주주행동 플랫폼(기반 서비스) 액트는 독립 리서치 업체 '그로쓰리서치'와 최근 협업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔습니다.협약에 따라 액트는 그로쓰리서치의 기업 분석 자료를 자사 서비스를 통해 소수 주주에게 제공하며, 주주행동의 전문성을 강화하는 투자자 교육도 그로쓰리서치와 함께 기획할 예정입니다.그로쓰리서치는 대형 증권사 애널리스트들이 자주 다루지 않는 중소형 종목(소몰캡)의 분석을 강점으로 내세우는 회사입니다.한용희 그로쓰리서치 대표는 "이번 협약을 통해 당사의 전문적 기업 분석 리포트가 기업의 실질적인 변화를 끌어내고자 하는 주주들을 만날 수 있는 중요한 통로가 열렸다"고 평했습니다.이상목 액트 대표는 "소액주주들의 행동이 설득력을 얻기 위해서는 심층적 분석을 통해 근거 제시를 해야 한다. 이번 협력은 액트 플랫폼에서 진행되는 주주행동의 전문성과 신뢰도를 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했습니다.(사진=액트 제공, 연합뉴스)