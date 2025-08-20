뉴스

사귀던 여성들에게 흉기 협박에 스토킹·사기까지…징역 3년

유영규 기자
작성 2025.08.20 10:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
사귀던 여성들에게 흉기 협박에 스토킹·사기까지…징역 3년
교제하던 여성들을 상대로 흉기 협박과 스토킹, 사기 행각을 벌인 30대 남성에게 실형이 선고됐습니다.

울산지법 형사1단독 어재원 부장판사는 특수협박 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 3년을 선고했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

A 씨는 올해 3월 밤 여자친구 B 씨 집에서 흉기로 여러 차례 자해하며 B 씨를 위협했습니다.

이어 흉기를 들고 집 밖으로 나갔다가 B 씨가 경찰에 신고한 사실을 알고는 "다시 집으로 가겠다"며 B 씨에게 전화해 공포심을 느끼게 했습니다.

A 씨는 3개월가량 사귄 B 씨가 이별을 통보하자 화가 나 이처럼 범행했습니다.

그는 불과 7개월 전에 또 다른 전 여자친구 C 씨에게 스토킹을 했습니다.

A 씨는 C 씨가 거부하는데도 지속적으로 연락했고, C 씨가 연락처를 차단하자 인스타그램을 통해 '차단한 것 같아 DM(다이렉트 메시지) 보내. 지금 가고 있어 회사 앞에 있을게'라는 메시지 등을 2주 동안 65회 보냈습니다.

그는 2023년 당시 2년 가까이 사귄 D 씨에게 "벌금을 내야 한다", "성인PC방 인수 자금을 빌려달라", "내가 바람을 피웠던 여성이 상간녀 소송을 당했으니 합의금을 빌려달라"며 60여 차례에 걸쳐 총 1억 2천300만 원을 받아냈습니다.

재판부는 "피고인은 폭력 범죄와 사기죄 등으로 여러 처벌받은 전력이 있고, 준법의식이 미약하며 재범 위험성도 커 보인다"며 실형 선고 이유를 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지