뉴스

미 합참의장, 유럽 군 당국자들과 우크라 안전보장 논의 착수

장선이 기자
작성 2025.08.20 10:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
미 합참의장, 유럽 군 당국자들과 우크라 안전보장 논의 착수
▲ 댄 케인 미국 합참의장

우크라이나 전쟁을 끝내기 위한 당사국 간 회담이 추진되는 가운데 미국과 유럽의 군 수뇌부도 우크라이나의 안전보장을 위한 논의에 착수했습니다.

19일(현지시간) AFP 통신에 따르면 댄 케인 미 합참의장이 우크라이나 문제를 논의하기 위해 이날 저녁 워싱턴DC에서 유럽의 군 당국자들과 만날 예정입니다.

익명을 요구한 미 국방부 관계자는 이 회담에서 "우크라이나 평화 협상 가능성에 대한 최선의 옵션이 논의될 것"이라고 말했습니다.

케인 의장은 이어 20일에는 북대서양조약기구(NATO·나토) 32개 회원국 군사 지도자들이 참석하는 우크라이나 관련 화상 회의에 참석할 예정입니다.

나토 회의에서는 알렉서스 그린케위치 나토 유럽동맹 최고사령관이 우크라이나 평화 확보를 위한 외교적 노력이 진행되는 가운데 현재의 안보 환경에 대한 최신 정보를 제공할 계획입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 전쟁 종식을 위해 지난 18일 유럽 국가들과 우크라이나 정상과 회동했습니다.

미국과 유럽, 우크라이나는 이후 우크라이나 안전보장 방안을 마련하기 위한 3자 위원회를 구성하고 협의에 들어갔습니다.

(사진=게티이미지코리아)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
장선이 기자 사진
장선이 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지