UN 출신 최정원, 스토킹 혐의로 경찰 조사…"여친과 갈등일 뿐" 부인

그룹 UN 출신 배우 최정원이 스토킹 혐의로 경찰 조사를 받은 가운데, 직접 입장을 밝히고 사실무근임을 주장했다.



SBS 보도에 따르면, 최정원은 지난 19일 경찰에 출석해 평소 알고 지내던 여성에 대한 스토킹 혐의로 조사를 받았다.



경찰 조사 결과, 최정원이 지난 16일 피해 여성의 원룸을 찾아가 위협적인 행동을 한 것으로 파악됐으며, 이에 따라 법원은 긴급응급조치를 승인했다.



해당 조치는 피해자의 주거지 반경 100m 이내 접근과 전기통신 접근을 금지하는 내용으로, 위반 시 형사처벌을 받을 수 있다.



최정원은 20일 오전 자신의 SNS에서 "보도된 내용은 여자친구와의 개인적인 갈등에서 비롯된 해프닝"이라며 "감정이 격해진 과정에서 오해의 소지가 생겼고, 사실과 다르게 상황이 와전돼 전달된 점에 대해 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.



또한 일각에서 제기된 '폭로'라는 표현에 대해서도 "사실과 거리가 있는 오해"라고 강조하며, 특히 "흉기를 들고 협박하거나 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니다. 이는 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다"고 반박했다.



최정원은 이어 "허위사실에 대해서는 강력하게 대응할 예정"이라며 "사생활이 오해를 불러일으켜 불편한 뉴스로 전해진 점 진심으로 사과드린다. 앞으로 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다"고 덧붙였다.



한편 검찰은 최근 스토킹 피해자 보호를 위한 형사절차별 잠정 조치 관리 방안을 시행했고, 경찰도 교제폭력 사건에 적극 개입할 수 있도록 현장 대응 매뉴얼을 마련 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)