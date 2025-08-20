뉴스

금융권, 서민·소상공인 신용사면 준비 박차…실무반 구성

이현영 기자
작성 2025.08.20 10:36 조회수
금융권, 서민·소상공인 신용사면 준비 박차…실무반 구성
금융권이 소액 연체 채무를 전액 상환한 서민·소상공인의 연체 이력을 삭제해주는 이른바 '신용사면' 시행을 위한 준비 작업에 들어갑니다.

금융위원회는 오늘(20일) 서민·소상공인 신용회복 지원을 위한 금융권 공동 업무 협약식을 열고 다음 달 신용사면 시행을 위한 금융권 공동 실무 작업반을 꾸리기로 했다고 밝혔습니다.

정부는 2020년 이후 발생한 5천만 원 이하의 연체 채무를 연말까지 전액 상환한 경우 연체 이력 정보를 삭제하는 신용사면을 다음 달 30일부터 시행한다고 밝혔습니다.

이번 조치를 통해 최대 324만 명이 신용회복 지원을 받을 수 있습니다.

금융당국과 은행권, 신용정보업계 등 금융권은 오늘 협약식에서 신용사면 시행을 위한 실무 지원 등을 약속했습니다.

은행연합회 등 금융권 협회와 신용정보회사들은 한국신용정보원과 함께 신용사면 시행을 위한 실무 작업반을 꾸립니다.

금융감독원은 금융회사들이 신용사면 조치에 따라 연체이력정보를 활용하지 않은 것과 관련해 검사 및 제재를 하지 않겠다는 내용의 비조치의견서를 발급할 계획입니다.

또 신용회복 지원 조치가 시작되는 다음 달 30일부터 NICE지키미, KCB올크레딧 웹사이트 등을 통해 신용회복 지원 대상 여부를 조회할 수 있도록 할 예정입니다.
