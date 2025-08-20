PGA 투어 2026시즌 일정 발표…트럼프 소유 골프장서 대회 개최

▲ 올해 4월 트럼프 내셔널 도럴에서 열린 LIV 골프 대회

미국프로골프(PGA) 투어 2026시즌 일정이 발표됐습니다.2026시즌 일정을 보면, 개막전은 1월 8일 미국 하와이주에서 열리는 더 센트리로 정해졌습니다.1월 15일 개막하는 소니오픈까지 2개 대회를 하와이주에서 열고, 1월 22일부터 나흘간 미국 캘리포니아주 라킨타에서 열리는 아메리칸 익스프레스부터 미국 본토 대회가 시작됩니다.2026시즌 일정 가운데 눈에 띄는 것은 도널드 트럼프 미국 대통령 소유 골프장에서 대회가 열린다는 점입니다.4월 30일 개막하는 마이애미 챔피언십은 미국 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴에서 개최됩니다.2016년까지 월드골프챔피언십 캐딜락 챔피언십이 열린 장소인 트럼프 내셔널 도럴은 내년에 10년 만에 다시 PGA 투어 대회를 엽니다.트럼프 대통령 소유 골프장에서 대회가 열리는 건 무척 오랜만입니다.지난 2022년에는 PGA 챔피언십이 미국 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프클럽에서 열릴 예정이었지만 2021년 초 트럼프 대통령의 극렬 지지자들이 미국 국회의사당에 난입하는 사건이 벌어진 이후 다른 곳으로 변경됐습니다.영국 스코틀랜드에 있는 트럼프 대통령 소유 골프장 턴베리 역시 디오픈 개최 코스 중 하나였지만 2021년 미국 의회 난입 사건 이후 디오픈을 주최하는 영국 R&A가 턴베리에서는 디오픈을 열지 않겠다고 밝혔습니다.하지만 트럼프 대통령이 다시 권좌에 오른 올해 R&A가 턴베리에서 앞으로 디오픈을 다시 여는 방안을 검토 중이라는 보도가 나온 바 있습니다.트럼프 내셔널 도럴에서는 PGA 투어와 경쟁 관계였던 LIV 골프 대회가 최근 개최됐습니다.마이애미 챔피언십은 1년에 9개 대회가 열리는 시그니처 이벤트 가운데 하나입니다.페덱스컵 창설 20주년이 되는 2026시즌 정규 대회는 8월 초 윈덤 챔피언십으로 끝나고 이후 플레이오프 3개 대회가 이어집니다.(사진=게티이미지코리아)