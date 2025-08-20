크라잉넛·노브레인 출격…'인디 30주년 기념 페스티벌 & 전시회' 최종 라인업 공개

대한민국 인디 음악의 30년 역사를 기념하는 축제가 열린다. '인디 30주년 기념 페스티벌 & 전시회'가 오는 9월 25일과 26일, 서울 마포구 홍대 카페 복합공간에서 개최되며 메인 공연의 최종 라인업도 공개됐다.



이번 행사는 1995년부터 2025년까지 30년간의 인디 음악 발자취를 되돌아보며 현재의 음악을 즐기고, 미래를 함께 그려보는 취지로 기획됐다. 공연과 전시, 체험형 프로그램이 어우러진 종합 문화 축제로, 다양한 세대의 관객이 즐길 수 있도록 다채로운 콘텐츠가 마련됐다.



특히 9층 루프탑에서 펼쳐지는 메인 공연에는 크라잉넛과 노브레인을 비롯한 레전드 밴드들이 총출동한다. 25일에는 크라잉넛, O.O.O, 피싱걸스가, 26일에는 노브레인, 더 픽스, 밴드 몽돌이 무대에 올라 관객과 호흡한다.



이외에도 4층 공간에서는 신예 밴드들이 참여하는 버스킹 공연이 펼쳐지며, 5층에서는 인디 음악을 주제로 한 사진전, 7층에서는 인디 다큐멘터리 및 뮤직비디오 상영이 진행된다. 8층 카페에서는 음료 주문 시 인디 밴드 이름이 적힌 컵홀더가 제공되며, 6층에서는 축제 기간 동안 인디 음악이 상시 플레이된다.



이번 축제는 엠와이뮤직이 주관하고, 한국음악연대협동조합이 후원하며, 한국콘텐츠진흥원의 대중음악 공간기획 지원사업으로 제작 지원을 받아 진행된다.



