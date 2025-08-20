임영웅, 피지컬 앨범 대신 '144페이지 앨범북'으로…"소장가치 높였다"

가수 임영웅이 두 번째 정규 앨범 'IM HERO 2'를 통해 새로운 방식의 소통을 시도한다.



20일 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 공개된 'IM HERO 2' 앨범북은 총 144페이지에 달하는 대형 포토북을 비롯해 포토씰, 하트 코스터, 4컷 포토, 포토카드, 엽서, 접지 포스터 등 다채로운 구성으로 소장 가치를 높였다. 특히 앨범북 표지에는 임영웅 특유의 부드러운 카리스마와 스타일리시한 비주얼이 담겨 팬들의 기대를 한껏 끌어올렸다.



앞서 임영웅의 정규 2집은 피지컬 앨범(CD 앨범) 발매가 아닌, 소장을 원하는 분들을 위해 화보가 담긴 패키지(앨범북)로 제작된다고 밝혀 가요계에 신선한 반향을 불러온 바 있다. 당시 소속사 물고기뮤직은 "오랜 논의 끝에 CD 대신 앨범북이라는 선택을 하게 됐다"며 "형태는 달라졌지만, 진심은 더욱 가까이 전해지길 바라는 마음"이라고 전했다.



음악은 디지털로 소장과 기념은 앨범북으로, 팬들을 만날 임영웅의 'IM HERO 2'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. '히어로표 음악'으로 전 세대를 사로잡을 임영웅은 전국투어 콘서트도 개최, 가까이에서 팬들을 만난다. 전국투어 콘서트는 10월 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 부산에서 열린다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)