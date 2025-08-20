대통령실, 김여정 발언에 "누구 의식한 행보 아냐…남북 안정·번영 위한 것"

대통령실이 대북 전단 살포 중단·확성기 철거 등에 대해 "일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니다"라고 밝혔습니다.



김여정 북한 노동당 부부장의 연이은 우리 정부 비난에 대한 입장을 낸 겁니다.



대통령실은 오늘(20일), "이재명정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것"이라고 밝혔습니다.



그러면서, "정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 반드시 열어나갈 것"이라고 강조했습니다.



앞서 북한 조선중앙통신은 김 부부장이 어제(19일) 주요 국장들과 협의회를 열고 김정은 국무위원장의 대외정책 구상을 지도했다고 보도했습니다.



보도에 따르면, 김 부부장은 이 회의 석상에서 "한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다"고 비난했습니다.



이어 "확실히 리재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 '개선'을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안깐힘을 쓰는 '진지한 노력'을 대뜸 알 수 있다"면서 "그러나 아무리 악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다"고 쏘아붙였습니다.