대통령실, 김여정 발언에 "누구 의식한 행보 아냐…남북 안정·번영 위한 것"

강민우 기자
작성 2025.08.20 10:14 조회수
대통령실이 대북 전단 살포 중단·확성기 철거 등에 대해 "일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니다"라고 밝혔습니다.

김여정 북한 노동당 부부장의 연이은 우리 정부 비난에 대한 입장을 낸 겁니다.

대통령실은 오늘(20일), "이재명정부의 한반도 평화를 위한 선제적 조치들은 일방의 이익이나 누구를 의식한 행보가 아니라 남과 북 모두의 안정과 번영을 위한 것"이라고 밝혔습니다.

그러면서, "정부는 적대와 대결의 시대를 뒤로 하고 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 반드시 열어나갈 것"이라고 강조했습니다.

앞서 북한 조선중앙통신은 김 부부장이 어제(19일) 주요 국장들과 협의회를 열고 김정은 국무위원장의 대외정책 구상을 지도했다고 보도했습니다.

보도에 따르면, 김 부부장은 이 회의 석상에서 "한국은 우리 국가의 외교 상대가 될 수 없다"고 비난했습니다.

이어 "확실히 리재명 정권이 들어앉은 이후 조한(남북) 관계의 '개선'을 위해 무엇인가 달라진다는 것을 생색내려고 안깐힘을 쓰는 '진지한 노력'을 대뜸 알 수 있다"면서 "그러나 아무리 악취 풍기는 대결 본심을 평화의 꽃보자기로 감싼다고 해도 자루 속의 송곳은 감출 수 없다"고 쏘아붙였습니다.
