뉴스

서울시, '가뭄 식수난' 강릉시에 병물 아리수 8,400병 긴급 지원

김덕현 기자
작성 2025.08.20 10:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서울시, '가뭄 식수난' 강릉시에 병물 아리수 8,400병 긴급 지원
▲ 병물 아리수 이미지

서울시는 최근 극심한 가뭄으로 식수난을 겪는 강릉시에 '병물 아리수' 8,400병(2L, 6개들이 1,400묶음)을 긴급 지원한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

강릉시는 최근 6개월 누적 강수량이 386.9㎜로 평년의 절반 수준(51.5%)에 그쳤습니다.

생활용수를 공급하는 오봉저수지 저수율이 최저치(19일 기준 21.8%)까지 떨어지자 강릉시는 계량기를 50% 잠그는 제한 급수에 들어갔습니다.

어제 기준 비가 오지 않을 경우 오봉저수지 사용 가능 일수는 25일에 불과합니다.

서울시는 그동안 국외 수해·지진 피해 지역을 비롯해 국내 가뭄·집중호우·대형 산불 등 재난 지역에 병물 아리수를 지원해 왔습니다.

이회승 서울아리수본부장은 "현재 병물 아리수 재고는 12만 병 이상으로 강릉시 가뭄 상황이 지속하면 즉각 추가 공급에 들어갈 방침"이라며 "앞으로도 기후·재난 등으로 먹는 물 공급에 어려움을 겪는 지역에 병물 아리수를 지원해 나가겠다"고 밝혔습니다.

(사진=서울시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지