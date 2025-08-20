"시즌 마무리를 짜릿하게"…火 예능 1위 '틈만나면', 자체 최고 시청률로 '유종의 미'

SBS '틈만 나면,'의 2MC 유재석, 유연석과 '틈 친구'로 출연한 배우 차태현, 장혁이 전율의 마지막 3단계 성공을 거두며 시즌3의 피날레를 짜릿하게 장식했다.



지난 19일 방송된 '틈만 나면,'는 수도권 가구 5.1%, 전국 4.5%를 기록해 자체 최고 시청률로 시즌3를 마무리했다. 동시간대 2049 및 수도권 가구 시청률 1위는 물론, 화요 예능 전체 2049 시청률 1위까지 거머쥐었다. 매 시즌을 자체 최고로 마무리, 다음 시즌에 대한 기대를 높이며 승승장구하는 '틈만 나면,'의 저력을 제대로 입증했다.(이상 닐슨 코리아 기준)



이날 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구' 차태현, 장혁이 아현동 양말 가게, 국립극장을 찾아가 역대급 웃음만발 티키타카를 빚어냈다.



유재석은 시즌3 마지막 틈 친구 차태현, 장혁의 등장에 "태현이가 늘 시즌 마지막을 장식한다. 네가 나오면 시청률 잘 나온다"라며 공식 엔딩요정의 귀환을 반겼다. 이에 차태현은 "보증수표죠"라며 여유를 드러내 유재석을 빵 터지게 했다.



그런가 하면, 차태현이 장혁을 쥐락펴락하는 남다른 깐족으로 웃음을 안겼다. 차태현은 장혁에게 "홍경민 콘서트 첫 게스트로 나가서 박자 음정 다 못 맞췄다"라며 깐족였다. 이에 장혁이 "야 이 XX아!"라며 발끈하자, 유재석이 "방송용으로는 '야! 이 녀석아' 정도로 해야 한다"면서 바른말 고운말 지킴이로 나서 웃음보를 터뜨렸다.



유재석, 유연석, 차태현, 장혁이 찾은 첫 번째 틈 주인은 양말 가게 사장님과 직원이었다. 틈 주인은 "새 양말을 신으면 월요병이 낫더라. 그 경험을 살려 일을 시작했다"라고 밝혀 직장인들의 공감을 샀다. 보너스 쿠폰 2개로 시작한 첫 번째 게임은 '빨래통에 양말 던져 넣기'였다. 3번째 도전에서 1단계를 성공한 뒤, 차태현은 "부적 써야겠다"라며 틈 주인이 만든 양말을 착용했고, 새 양말로 갈아 신기 무섭게 7번째 도전에서 바로 2단계를 성공해 놀라움을 샀다. 하지만 3단계에 아쉽게 실패했다. 틈 주인은 "실패하는 것도 낭만이니까 괜찮다"라며 이들을 위로해 따스함을 전했다.



네 사람이 찾아간 두 번째 틈 주인은 국립극장의 국립무용단에서 만날 수 있었다. 이들이 보너스 쿠폰 1개로 도전한 마지막 게임은 '탁구공 북채질'였다. 유연석은 "제가 탁구에 일가견이 있다"라며 자신감을 드러내더니, 단 1번 만에 1단계를 성공시켜 짜릿함을 선사했다. 심지어 장혁이 6번째 도전에서 1타 2피로 한번에 2단계를 통과하자, 차태현은 "남산의 기운을 받아야 해"라며 틈 주인의 무용복을 부적처럼 빌려 입어 폭소를 자아냈다. 이후 9번째 도전을 앞두고 차태현이 "여기 더 입을 거 없어요?"라며 무대용 칼을 받아 들자, 곧바로 유연석이 1타 2피로 3단계를 통과시키며 극적인 클라이맥스를 수놓았고, 이 순간 수도권 가구 시청률이 7%까지 치솟기도 했다.



유연석은 "시즌 마무리를 짜릿하게 할 수 있어 행복했다"라며 기뻐했고, 차태현은 "마무리가 너무 좋았기 때문에 시즌4도 문제없다. 내년에 봬요!"라고 너스레를 떨어 마지막까지 유쾌한 여운을 남겼다.



이번 '틈만 나면,' 시즌3는 지난 시즌보다 1시간 이른 저녁 9시에 시청자를 찾으면서, 진정한 화요일의 '밥 친구'로 등극했다. 또한 시즌3 첫 회인 21회부터 최고 5.8%, 수도권 4.5%, 2049 1.9%로 전 시즌 자체 최고 시청률을 경신, 방영 내내 동시간대 1위는 물론 2049 시청률 예능, 드라마 전체 1위를 도맡아 하는 등 탄탄한 인기를 이끌었다. 이와 함께 시즌3의 마지막 회에서 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신, 빛나는 피날레를 장식하며 독보적인 화요 예능 최강자의 파워를 입증했다.



이러한 시즌3의 뜨거운 인기 속에는 더욱 확장된 틈새 소통이 진가를 발휘했다. 유재석, 유연석은 시즌3까지 거쳐오며 다져진 유연한 길거리 소통으로, 실제 일상에 스며든 듯한 친근함을 선사했다. 특히 버스 승객에게 직접 촬영을 본 소감을 묻는 등 즉석에서 펼쳐진 기습 대화로 생활밀착형 예능의 진수를 보여줬다. 시민 모두가 주인공이 되는 웃음의 장은 프로그램이 지향해온 소통의 가치를 또다시 증명하며, 현장의 활기와 웃음을 시청자에게도 고스란히 전달했다.



'MC계의 엄마'와 'MC 아들'로 거듭난 유재석, 유연석의 호흡 역시 깊이를 더했다. 이들은 유재석의 탄탄한 리드와, 유연석의 과감해진 돌파력이 어우러지며 완숙한 케미스트리를 자아냈다. 무엇보다 유연석은 매번 다른 주제로 대화를 이끄는 성장형 진행력과 살신성인 몸개그, 그리고 매번 신선한 점심내기 게임을 구상, '점심게임 개발자' 타이틀을 거머쥐면서 매회 웃음 포인트를 갱신하는 예능 핵심 축으로 우뚝 섰다. 여기에 'MC 모자'로서 유재석과의 시너지가 더해지면서 '틈만 나면,'만의 맛깔 난 호흡을 완성했다. 이러한 두 사람의 완성형 케미는 틈 친구과 틈 주인, 나아가 길거리 시민과의 거리감을 좁히며 다층적 재미를 더했다. 실제로 시청자들은 "유재석, 유연석 만담 토크가 내 웃음 버튼", "진행 진짜 잘함. 물 흐르듯이 대화 이끌어냄", "둘 케미가 '틈만 나면,'의 킥 같음" 등의 뜨거운 호응을 전하기도 했다.



이와 함께 시즌3에는 공식 엔딩요정 차태현을 비롯한 각양각색의 틈 친구들이 무더위 속에서도 몸을 사리지 않는 열정적인 활약을 남겼다. '삼재 타파' 기세로 화끈한 스타트를 연 차승원-공명부터, '한 방 전략'으로 2, 3단계를 싹쓸이하며 각종 커뮤니티를 휩쓴 손석구-김다미, 입담부터 게임 센스까지 예능의 정석을 제대로 보여주며 전 시즌 자체 최고 시청률을 경신한 조여정-조정석 등 총 30명의 틈 친구들이 유쾌한 존재감을 채우며 시즌3를 더욱 풍성하게 만들었다. 뿐만 아니라 이들은 매회 유재석, 유연석과의 각양각색 티키타카로 활력을 더하며, '틈만 나면,'만의 독보적인 도파민 에너지를 배가시켰다.



이로써 다가올 시즌4에서는 어떤 짜릿한 명장면들이 시청자들의 아드레날린을 폭발시키게 될지 기대감이 치솟았다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)