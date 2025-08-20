특검, 한덕수 추가 소환 방침…김건희 구속기한 연장

<앵커>



내란특검팀이 어제(19일) 16시간 넘게 조사한 한덕수 전 국무총리를 다시 소환할 방침인 것으로 알려졌습니다. 김건희 특검팀은 오늘로 예정됐던 김건희 여사 추가 조사를 내일로 연기했습니다. 취재 기자 연결해서 자세한 소식 알아봅니다.



편광현 기자, 한 전 총리 조사에서는 어떤 대화가 오간 거죠?



<기자>



오늘 새벽 1시 50분쯤 조사를 마치고 나온 한덕수 전 국무총리는 12.3 비상계엄에 가담했거나 동조했냐는 등 취재진 질문에 다시 한번 답을 하지 않았습니다.



[한덕수/전 국무총리 : (장시간 조사받으셨는데 어떤 점 소명하셨나요?) …. (여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않았단 입장이십니까?) ....]



피의자 신분인 한 전 총리가 특검에 출석한 건 지난달 2일에 이어 두 번째인데, 특검팀은 16시간 넘게 이뤄진 조사에서 비상계엄 전후 국무회의 상황, 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.



한 전 총리는 진술거부권을 행사하지 않았고, 주요 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.



특검팀은 "준비된 조사를 다 끝내지 못했다"며 한 전 총리를 다시 소환할 계획입니다.



특검은 추가 조사를 마무리한 뒤 한 전 총리에 대한 구속영장을 청구할 것으로 보입니다.



<앵커>



김건희 여사 조사는 내일 이루어진다고요?



<기자>



김건희 특검팀은 당초 오늘로 예정됐던 김 여사에 대한 세 번째 조사 일정을 내일 오후 2시로 변경했다고 밝혔습니다.



앞서 김 여사는 건강이 좋지 않다는 자필 불출석 사유서를 제출했는데, 이를 고려한 조치입니다.



특검팀은 모레 만료 예정이었던 김 여사의 구속기한을 오는 31일까지로 연장했습니다.



내일은 통일교 금품 청탁 의혹의 핵심인물인 건진법사 전성배 씨에 대한 구속 심사도 열립니다.



특검 출범 전 검찰은 전 씨에 대한 구속영장을 두 차례 청구했지만, 법원은 소명 부족 등을 이유로 모두 기각한 바 있습니다.



특검은 전 씨에게 알선수재와 정치자금법 위반 혐의를 적용했는데, 전 씨는 관련 혐의를 모두 부인하고 있습니다.



특검팀은 "전 씨 진술에 사실관계가 다른 부분이 있고 증거 인멸 및 도주 우려가 크다"며 구속 수사가 필요하다는 입장입니다.



