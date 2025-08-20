미 기술주 급락 여파…코스피, 낙폭 키우며 3,100선 내줘

▲ 코스피와 코스닥 지수가 내림세로 거래를 시작한 20일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 지수가 표시돼 있다.

코스피가 오늘(20일) 하락 출발해 3,100선마저 무너졌습니다.오늘 오전 9시 34분 현재 코스피는 전장보다 58.56포인트(1.86%) 내린 3,093.00에 거래 중입니다.지수는 전장보다 30.04포인트(0.95%) 내린 3,121.52에 장을 시작해 낙폭을 키우고 있습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 2.6원 오른 1,393.5원에 개장했습니다.유가증권시장에서 개인이 2천389억 원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있습니다.외국인과 기관은 각각 496억 원, 1천871억 원 순매수 중입니다.코스피200선물시장에서는 외국인이 2천440억 원 매도 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품론이 대두되며 기술주에 대한 경계심이 커지면서 나스닥종합지수가 1% 이상 밀리는 등 3대 주가지수가 혼조로 마감했습니다.(사진=연합뉴스)