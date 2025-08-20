'모솔연애' 박지연 "악플로 힘들 때 이도 언니가 위로해줬다"

지난 19일 공개된 송다혜가 진행하는 유튜브 채널 <다혜의 고민상담소>에 출연한 박지연은 "'모태연애' 촬영 당시뿐 아니라 방송이 끝난 후에도 출연자들과 매주 두세 번씩 만나며 서로를 다독였다"며 "그 친구들이 있어서 버틸 수 있었다"고 털어놨다.
특히 방송에서 하정목을 두고 삼각구도를 이뤘던 이도에 대해서도 깊은 고마움을 드러냈다. 박지연은 "방송을 보면서 이도 언니가 우는 걸 나중에 알았다. 너무 마음이 아파서 언니에게 '왜 이렇게 울었냐'고 카톡을 보냈다"며 "언니가 '그 때 서로 말을 안했으니 오해라고 할 것도 없지 않았냐'고 말을 해줘서 더 가까워졌고, 악플로 힘들 때도 '지연아 그런 거 읽지 마'라며 힘이 되는 말만 해줬다"고 전했다.
박지연은 방송 중 자신의 개인사를 공개하는 것이 쉽지 않았다고 고백했다. 하지만 방송 후 수많은 시청자로부터 "비슷한 상황인데 용기를 얻었다"는 응원의 메시지를 받으며 큰 위로를 받았다고 밝혔다.
또한 함께 출연한 출연자들과의 돈독한 관계도 언급했다. "방송 때 같은 시기를 함께 버텨서 그런지 더 깊은 정이 생겼다"며 "지금도 다 같이 자주 만나고, 고민도 나누고 응원해주는 사이다"라고 말했다.
작곡가 박지연은 자신의 앨범을 발매하겠다는 꿈을 전했다.
박지연은 "방송에 출연한 다른 출연자들처럼 모태솔로지만 멋있는 사람들이 많다. 자신의 일에 집중하느라 연애를 하지 않은 사람들이 많다. 모태솔로를 자신을 더 사랑하고 집중 하느라 아직 인연을 만나지 못한 사람들이라고 생각하는 계기가 됐으면 좋겠다."고 강조했다.
