'모솔연애' 박지연 "악플로 힘들 때 이도 언니가 위로해줬다"

넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 '모태연애')에 출연한 박지연이 방송 이후 악플로 힘들었던 시간을 솔직하게 고백하며, 동료 출연자들과의 끈끈한 우정을 전했다.지난 19일 공개된 송다혜가 진행하는 유튜브 채널 <다혜의 고민상담소>에 출연한 박지연은 "'모태연애' 촬영 당시뿐 아니라 방송이 끝난 후에도 출연자들과 매주 두세 번씩 만나며 서로를 다독였다"며 "그 친구들이 있어서 버틸 수 있었다"고 털어놨다.특히 방송에서 하정목을 두고 삼각구도를 이뤘던 이도에 대해서도 깊은 고마움을 드러냈다. 박지연은 "방송을 보면서 이도 언니가 우는 걸 나중에 알았다. 너무 마음이 아파서 언니에게 '왜 이렇게 울었냐'고 카톡을 보냈다"며 "언니가 '그 때 서로 말을 안했으니 오해라고 할 것도 없지 않았냐'고 말을 해줘서 더 가까워졌고, 악플로 힘들 때도 '지연아 그런 거 읽지 마'라며 힘이 되는 말만 해줬다"고 전했다.박지연은 방송 중 자신의 개인사를 공개하는 것이 쉽지 않았다고 고백했다. 하지만 방송 후 수많은 시청자로부터 "비슷한 상황인데 용기를 얻었다"는 응원의 메시지를 받으며 큰 위로를 받았다고 밝혔다.또한 함께 출연한 출연자들과의 돈독한 관계도 언급했다. "방송 때 같은 시기를 함께 버텨서 그런지 더 깊은 정이 생겼다"며 "지금도 다 같이 자주 만나고, 고민도 나누고 응원해주는 사이다"라고 말했다.작곡가 박지연은 자신의 앨범을 발매하겠다는 꿈을 전했다.박지연은 "방송에 출연한 다른 출연자들처럼 모태솔로지만 멋있는 사람들이 많다. 자신의 일에 집중하느라 연애를 하지 않은 사람들이 많다. 모태솔로를 자신을 더 사랑하고 집중 하느라 아직 인연을 만나지 못한 사람들이라고 생각하는 계기가 됐으면 좋겠다."고 강조했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)