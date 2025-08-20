뉴스

김건희 특검팀, 김 여사 구속기간 열흘 연장

백운 기자
작성 2025.08.20 09:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김건희 특검팀, 김 여사 구속기간 열흘 연장
▲ 김건희 여사가 지난 12일 영장실질심사를 마친 뒤 서울중앙지법을 나서고 있다. 

김건희 특검팀이 김 여사 구속기간을 이달 31일까지로 연장했습니다.

특검팀은 오늘(20일) 언론 공지를 통해 "김건희 씨에 대한 구속기간이 어제 법원에 의해 8월 31일까지로 연장 결정됐다"고 밝혔습니다.

김 여사의 1차 구속 기간은 구속영장이 발부된 지난 12일로부터 열흘인 21일까지였습니다.

특검팀은 연장된 구속기간 안에는 피의자를 기소해야 하고 추가 연장은 할 수 없습니다.

김 여사는 당초 오늘 오전 10시 소환이 예정됐으나 건강이 매우 좋지 않다는 내용이 담긴 자필 불출석 사유서를 냈습니다.

특검팀은 출석일을 내일 오후 2시로 다시 통보했고 김 여사 측도 이에 응하기로 했습니다.

내일 조사에서 특검팀은 주로 '통일교 현안 청탁 의혹'에 대해 조사할 것으로 알려졌습니다.

앞서 지난 14일, 18일 조사에선 명태균 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 조사가 주로 이뤄졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지