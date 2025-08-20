김건희 특검팀, 김 여사 구속기간 열흘 연장

▲ 김건희 여사가 지난 12일 영장실질심사를 마친 뒤 서울중앙지법을 나서고 있다.

김건희 특검팀이 김 여사 구속기간을 이달 31일까지로 연장했습니다.특검팀은 오늘(20일) 언론 공지를 통해 "김건희 씨에 대한 구속기간이 어제 법원에 의해 8월 31일까지로 연장 결정됐다"고 밝혔습니다.김 여사의 1차 구속 기간은 구속영장이 발부된 지난 12일로부터 열흘인 21일까지였습니다.특검팀은 연장된 구속기간 안에는 피의자를 기소해야 하고 추가 연장은 할 수 없습니다.김 여사는 당초 오늘 오전 10시 소환이 예정됐으나 건강이 매우 좋지 않다는 내용이 담긴 자필 불출석 사유서를 냈습니다.특검팀은 출석일을 내일 오후 2시로 다시 통보했고 김 여사 측도 이에 응하기로 했습니다.내일 조사에서 특검팀은 주로 '통일교 현안 청탁 의혹'에 대해 조사할 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 14일, 18일 조사에선 명태균 공천개입 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹에 대한 조사가 주로 이뤄졌습니다.(사진=연합뉴스)