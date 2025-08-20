금융권 공동채용 박람회…"청년들 생산적 분야에 자금 공급해야"

▲ 권대영 금융위원회 부위원장

이미지 확대하기

권대영 금융위원회 부위원장은 "금융산업이 경쟁력을 강화하면 높은 부가가치를 창출할 수 있고 좋은 일자리도 만들어질 것"이라며 금융권에 청년 채용과 인턴 기회 제공을 당부했습니다.권 부위원장은 오늘(20일) 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2025 금융권 공동채용 박람회' 축사에서 "금융기관들이 담보대출 위주의 전당포식 영업보다는 청년들의 아이디어와 열정이 있는 창업, 스타트업, 벤처 등 생산적 분야로 자금을 적극 공급해야 한다"며 이같이 말했습니다.내일까지 열리는 이번 박람회에는 은행·증권·보험·금융공기업 등 금융기관 76개사와 핀테크·IT 기업 4개사 등 역대 최다인 80개사가 참여합니다.실제 채용과 연계된 현장면접, 모의면접과 채용상담, 금융산업 동향 및 조직문화 등을 공유하는 컨퍼런스, 필기시험·면접 관련 특강 등 다양한 프로그램으로 구성됐습니다.이번 박람회부터는 화상 모의면접 및 상담도 도입됐습니다.현장면접은 12개 은행에서 사전 서류심사를 통과한 청년구직자를 대상으로 진행되며 우수면접자로 선발되면 향후 해당 은행 채용 지원 시 서류전형이 1회 면제됩니다.IBK기업·IM·KB국민·NH농협·Sh수협·신한· 우리·하나은행 등 8개 은행은 양일간 현장면접을, 그 외 4개 은행(BNK부산·BNK경남·광주·전북)은 하루씩 현장면접과 상담을 진행합니다.18개 금융공기업은 모의면접을 통해 면접 경험과 피드백을 제공합니다.그 외 50개 참가기관은 인사담당자가 구직자를 대상으로 1:1 채용정보를 제공합니다.윤한홍 국회 정무위원회 위원장은 "금융권이 청년 일자리 확대에 역점을 두고 청년의 취업고민 해소를 위해 앞장서 달라"며 "국회에서도 신뢰받는 정책과 제도를 마련하겠다"고 했습니다.한편, 금융당국은 박람회 홈페이지를 9월 중 금융권 채용정보 플랫폼으로 전환해 운영할 예정입니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)