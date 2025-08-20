[자막뉴스] '케이팝 데몬 헌터스' 역대 영화 1위 눈앞

세상을 지키는 아이돌 그룹을 소재로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 공개 9주 차에 다시 넷플릭스 영화 시청 주간 1위 자리를 되찾았습니다.



넷플릭스 공식 사이트 투둠은 8월 11∼17일 '케이팝 데몬 헌터스' 시청 수가 2천600만으로, 넷플릭스 영어·비영어 영화를 통틀어 1위를 기록했다고 밝혔습니다.



이는 주간 시청 시간인 4천330만 시간을 러닝타임 1시간 40분으로 나눈 값입니다.



케이팝 데몬 헌터스는 미국과 캐나다, 독일, 영국, 베트남 등 59개국에서 나란히 1위에 올랐습니다.



'케이팝 데몬 헌터스'는 K팝 아이돌 그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기로, 지난 6월 20일 공개 이후 9주 연속 넷플릭스 주간 순위 최상위권을 기록하고 있습니다.



공개 2주 차에 1위로 올라섰고, 7월 마지막 주부터는 2위였지만, 이번에 다시 1위 자리를 차지했습니다.



'케이팝 데몬 헌터스'가 매주 2천만이 넘는 시청 수를 달성하면서 넷플릭스 영화 부문 역대 1위 자리도 눈앞에 두게 됐습니다.



현재 넷플릭스 영어·비영어 영화 시청 1위는 2021년 공개된 '레드 노티스'로, 누적 시청 수는 2억3천90만입니다.



'케이팝 데몬 헌터스'와의 격차는 2천40만 시청 수로 좁혀졌습니다.



지금 추세대로라면 다음 주에는 '케이팝 데몬 헌터스'가 '레드 노티스'를 꺾고 1위로 올라설 가능성이 높습니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 김수영 / 디자인 : 임도희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)